外交部長吳釗燮控告國民黨立委及議員「滋擾外交部」，台北市中正一分局今上午傳喚台北市議員李明賢、新北市議員林金結到案約談；林金結痛批，陳情當天皆經過國會府會聯絡人安排，和平喊話，卻被層層警力包圍在外，可見「如今蔡英文只敢偵辦民意代表，卻不敢重啟特偵組，來調查她底下的肥貓與貪官。」

林金結表示，這是台灣民主史上最黑暗的一天，國防外交是蔡英文總統的職權，立委跟議員都是正當行使職權，「蔡英文總統只敢偵辦我們的民意代表，卻不敢重啟特偵組來調查她底下的肥貓與貪官。」

林金結說，民意代表們進入到外交部，針對楊蕙如的網軍案，很有禮貌的想請教吳釗燮，沒有帶任何群眾，也沒帶選舉標語，進去都有經過國會府會聯絡人的安排，絕對沒有擅闖外交部。

林金結喊話，蔡英文總統應出來解釋清楚，「我們到底是打破外交部任何一片玻璃？還是踩死任何一隻螞蟻？」所以非常遺憾，蔡英文領導的政府，卻要來告正當行使職權的民意代表，如果這不叫政治操作，那什麼才叫政治操作？

媒體追問，當時是否有一群人包圍外交部的科員？林金結澄清，他們只是幾位民意代表，沒帶任何群眾，也沒帶任何工具，赤手空拳走進外交部，但卻被層層柵欄與六百名員警包圍。之前馬英九執政時，民進黨立委邱議瑩甚至直接走入法務部，踹破部長辦公室的門，但在民進黨執政的今天，他卻不得其門而入。今天被民進黨政府偵訊，絕對是台灣民主史上最黑暗的一天。

(中時 )