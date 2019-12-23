蔡英文總統最近常以台灣經濟是亞洲四小龍第一，國民黨北市第七選區立委候選人費鴻泰引用數據打臉蔡政府，台灣經濟成長率和韓國相同，但所得卻遠落後其他三個國家地區，卻因稅改贈誠貧富差距擴大，「台灣經濟是四小龍第一是在說什麼呢？」

蔡英文在11月1號透過臉書表示，執政3年有成，台灣經濟成長率為亞洲四小龍第一名；22日出席雲林同鄉會時，蔡總統又重提台灣經濟已經是亞洲四小龍第一名。

對此費鴻泰認為蔡英文引用數據製造經濟繁榮假象，「亞洲四小龍第一名」並未實至名歸。

費鴻泰引用IMF世界貨幣基金今年10月15號所提出的報告指出，台灣今年的經濟成長率至10月15日是2％，韓國也是2％，新加坡因受到大環境及本地產業結構影響，經濟成長率僅0.5％；香港則因反送中相關事件影響，經濟成長率僅有0.3％。如果單從這四個國家及地區比較，台灣的經濟成長率2％。

費鴻泰說明，乍看之下台灣經濟成長率還算不錯，但蔡總統是說，「台灣的經濟已經是亞洲四小龍第一名」了，然而我們從所得面來看，根據IMF報告指出，亞洲四小龍的國民平均所得為：台灣2萬6319美元、韓國3萬1346美元，比台灣多了5000美元，新加坡6萬4000美元，比台灣多出接近3萬8000美元，香港為4萬8517美元，比台灣多出2萬2000美元。

費鴻泰質疑，根據以上的數據，蔡總統還能說台灣經濟是亞洲四小龍的第一名嗎？另外，包括去年的稅改，也可能繼續造成台灣的貧富差距增加，貧者越貧、富者越富，「請問蔡總統，您所說的台灣經濟是四小龍第一是在說什麼呢？」

(中時 )