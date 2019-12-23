市場情緒持續偏多，整體股票型ETF流入金額較前週大增2倍多，據統計，截至12月20日止，過去一周ETF基金淨流量顯示，整體股票型ETF由前一周的資金淨流入165.3億美元大增至582.4億美元。

其中，以美國股票型ETF獲資金淨流入301.4億美元最多，全球股票型ETF獲資金淨流入109.8億美元次之，而新興市場股票型ETF獲資金淨流入51.8億美元，新興國家則以中國股票型ETF最為吸金。

至次過去一周債券型ETF，也獲資金淨流入84.9億美元：以地區來觀察，美國債券型ETF流入金額62.4億美元最多，新興市場債券型ETF流入金額7.3億美元居次，然而新興當地貨幣ETF遭資金淨流出3.9億美元、是少數資金流出的債券類型基金。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克指出，受惠於美國消費支出及就業市場狀況良好，美國經濟在工業國家中展現韌性，預期2020年經濟陷入衰退的風險不高，須留意的議題包含選舉年的政策議題與潛在消費端風險；部分新興市場則具潛在亮點，包含越南、台灣、南韓及墨西哥等，現階段佈局採取更為謹慎並強調精選標的的策略，戰術上略為調降風險性資產比重，但並不悲觀。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜．德賽則指出，貿易戰目前為止對美國經濟的負面影響有限，展望未來，貿易緊張風險較低，美國政治不確定性似乎更重要，隨著選舉日的到來，2020年美國總統候選人們的政策和法規面的極度分歧可能引發市場反應過度，尤其是在政策敏感的產業，如醫療保健、能源、部分科技和大數據產業。

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金經理人伽坦．賽加爾指出，展望2020年新興市場成長動能可望加速，在財政、經濟與貨幣政策面持續改善，預期2020年新興市場企業獲利回升，特別是一些科技產業，此外，中國將會是5G產業發展的先驅，預期在2025年之前5G用戶數將達到6億的規模，而人工智慧、機器人產業等也將推動中國新經濟產業的發展，在新經濟產業的發展與帶動下，將看到許多令人期待的投資機會。

(工商 )