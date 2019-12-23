台中市大安區北汕路因路基掏空，驚現15公分斷層。（陳淑娥攝）

台中市大安區北汕路因路基掏空，驚現15公分斷層，範圍超過50公尺，恐影響用路人往來安全；市議員施志昌23日邀市府相關單位會勘，要求盡快完成修復。水利局表示，已編列280萬進行修復工程，並於上周開始施作，預計農曆年後完工。

施志昌指出，10月份接獲大安區福住里里長陳金隆與在地居民陳情，稱北汕路路基遭掏空且出現斷層，居民擔心若持續掏空恐發生危險，服務處於11月份安排初步會勘，水利局當時即承諾會了解原因，並進行修復工程。

施志昌23日再次舉辦會勘時表示，希望能了解實際發生原因與修復工程期程，水利局能盡快完成修復，還給用路人行的安全。

水利局指出，此路旁為頂店第二大排，因漲潮退潮影響，經年累月致路基遭沖刷掏空，測量影響範圍超過50公尺，亦因路基掏空，使得路旁出現約15公分斷層，目前已運用280萬元進行工程發包，上周開始動工，預計於農曆年後完工。

(中時 )