柳賢振與藍鳥達成4年8000萬美元(約24.1億元台幣)合約，也使得以「吸血鬼經紀人」著稱的波拉斯(Scott Boras)戰績更輝煌，今年冬天旗下球星的合約總額正式突破10億美元(約301億台幣)，且波拉斯還沒停止，還有外野手卡斯提安諾斯(Nicholas Castellanos)尚未簽約。

波拉斯是大聯盟最有名的運動經紀，不僅擅長幫旗下球員爭取大合約、維護客戶利益，所提供的「服務」也是一流，在球員低潮時給予關心與支持，強大的後援團隊無時無刻都能提供幫助，也讓波拉斯獲得眾球星的信任。

從寇爾(Gerrit Cole)的3.24億美元天價合約開始，阮棟(Anthony Rendon)、小史(Stephen Strasburg)都獲得2.45億美元合約，凱寇(Dallas Keuchel)5550萬美元、穆斯塔卡斯(Mike Moustakas)6400萬美元、華生(Tony Watson)300萬美元，再加上今天柳賢振的8000萬美元，總計今年冬天波拉斯共為球員拿下總額高達10億1650萬美元的合約。

波拉斯戰績正式突破10億美金，以抽佣5％計算，波拉斯獲得5000萬美元的佣金，不過他的動作尚未停止，旗下還有卡斯提安諾斯這位大咖還沒簽約，將繼續創下天價數字。

(中時 )