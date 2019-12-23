新竹市立委候選人鄭宏輝（中）23日舉辦「蔡英文、鄭宏輝工商後援會成立大會」。（陳育賢攝）

新竹市立委候選人鄭宏輝（左三）23日舉辦「蔡英文、鄭宏輝工商後援會成立大會」，新竹工商界各大領袖共同到場支持。（陳育賢攝）

選戰倒數19天，新竹市立委候選人鄭宏輝23日舉辦「蔡英文、鄭宏輝工商後援會成立大會」，新竹工商界各大領袖共同到場支持。鄭宏輝表示，進入國會後將為新竹拚經濟、拚科技，當工研院與國家實驗研究院最強的後盾，並創造更多青年創業的機會。

民進黨總召柯建銘表示，鄭宏輝27年磨一劍，是歷練最完整、準備最充足的立委候選人，他守護台灣的理念非常清楚，投入各項民主運動，專注在國家改革工作，應該要讓他這樣的人才進入立法院。

柯建銘說，時代力量在立法院的表現，多數在抹黑、作秀及收割的行動，以至於很多時力黨員接續離開，政治是一分努力一分收穫，新竹市關鍵1席立委要支持一步一腳印在新竹市努力的鄭宏輝。

鄭宏輝則表示，在小英總統的帶領下，台灣經濟蓬勃發展，最近股市再創新高，國家GDP第3季2.91％，讓台灣成為亞洲4小龍之首、台灣回流金額已超過7000億，外資也對投資台灣再加碼，這些結果對於台灣民主自由與科技實力給予最大的肯定。

他說，守護台灣，讓台灣繼續向前，他進入國會後要和小英總統、柯建銘一起顧台灣拚經濟，和林智堅顧新竹拚幸福。

鄭宏輝表示，竹科是全台灣的科技領頭羊，更要讓台灣經濟持續發展，他也提出具體的科技政策，包括推動成立新竹X科技園區，結合清大、交大、新竹科學院區，帶動新竹地區工商業界的持續發展，成為台灣的科技走廊。

他同時也要做工研院跟國家實驗研究院等科研機構的後盾，解決籌措財源問題，讓他們財政自主，提升科技研發的實力。

鄭宏輝同時指出，新竹市舊城區也有很多年輕人在創業，他也將設置青年創業學院，來輔導協助這些年輕朋友，並推動政府部門設置青年創業的行銷平台，帶動新竹市整體經濟發展。

(中時 )