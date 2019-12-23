湖人「一眉哥」戴維斯(Anthony Davis)還不夠強嗎？至少老前輩歐克利(Charles Oakley)認為，戴維斯還算不上所謂的招牌球星，他沒辦法自立山頭。依照歐克利的看法，真正的招牌球星必須具備「全隊繞著他轉」的能力，換言之就是一支球隊的核心，其他隊友全是幫助他的配角。

戴維斯合約只有1季，季外有機會轉投紐約尼克隊，歐克利聽了TMZ發問覺得很困惑。「誰？戴維斯？他去尼克幹嘛？他已經在一支強隊，他每天都在贏球，身旁還有真正的招牌星詹姆斯(LeBron James)，他不需要離開啊。」

歐克利說：「我其實不認識戴維斯，但他不是那樣的角色，從他在紐奧良(鵜鶘)的時候就能看出來了。稱得上招牌球星全聯盟大概也就4個人，像是詹姆斯、杜蘭特(Kevin Durant)、里歐納德(Kawhi Leonard)。你等戴維斯變更強了再來問我吧。」歐克利一時只想到3個頂級巨星，或許他的標準太嚴格了。

26歲的戴維斯，本季場均27.7分、9.4籃板、3.3助攻、2.6阻攻。雖然身高208公分在禁區不算特別高，他已經拿過3次聯盟阻攻王。其實他曾經很想要去尼克，只是尼克老闆多蘭(James Dolan)臭名遠揚，嚇跑了戴維斯。

(中時電子報)