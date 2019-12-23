衛生福利部基隆醫院始終秉持著關懷弱勢、擁抱社區及服務鄉里的核心價值，在充滿溫馨感恩的時節，也於23日上午在基隆市信義區正船里民活動中心舉辦「寒冬送暖-傳遞愛」關懷弱勢公益的捐贈暨篩檢服務。（基隆醫院提供／吳康瑋基隆傳真）

衛生福利部基隆醫院始終秉持著關懷弱勢、擁抱社區及服務鄉里的核心價值，在充滿溫馨感恩的時節，也於23日上午在基隆市信義區正船里民活動中心舉辦「寒冬送暖-傳遞愛」關懷弱勢公益的捐贈暨篩檢服務。（基隆醫院提供／吳康瑋基隆傳真）

衛生福利部基隆醫院始終秉持著關懷弱勢、擁抱社區及服務鄉里的核心價值，在充滿溫馨感恩的時節，也於23日上午在基隆市信義區正船里民活動中心舉辦「寒冬送暖-傳遞愛」關懷弱勢公益的捐贈暨篩檢服務。（基隆醫院提供／吳康瑋基隆傳真）

衛生福利部基隆醫院始終秉持著關懷弱勢、擁抱社區及服務鄉里的核心價值，在充滿溫馨感恩的時節，也於23日上午在基隆市信義區正船里民活動中心舉辦「寒冬送暖-傳遞愛」關懷弱勢公益的捐贈暨篩檢服務。

基隆醫院至今已持續響應這項公益活動多年，以實際的行動與付出，將捐贈的各項物資及善款，捐贈、幫助人安基金會-基隆平安站的單親媽媽及街友們，讓這個冬天不再寒冷。

院方指出，今年募得的物資逾台幣十五萬，院方也將募集的物資，一個個分裝成大福袋，並將這份愛心分送給需要幫助的弱勢族群。此外，院方更藉歲末之際辦理義診活動。院方的醫護團隊及志工媽媽們都前來協助執行各項篩檢(身高、體重、血壓、血糖、諮詢等)，讓單親媽媽及街友們在寒冬中，不管曾有什麼病痛，都可以得到醫治，讓市民深刻感受到基隆醫院的暖心盛情。

院方則期許，未來可以讓基隆在地的所有弱勢族群都得到健康的照顧及保障，也期待院方的善行，可以讓人安基金會在照顧關懷街友時，有更好的後盾及合作的夥伴。

除了寒冬送暖主動關懷，基隆醫院特別在23日於醫院中庭的聖誕關懷弱勢系列活動中，邀請到國家音樂廳級的「愛的室內樂弦樂團」在加護病房、門診、兒科病房等進行快閃演出，以弦樂四重奏的方式共渡聖誕節，透過聖誕音樂讓民眾沐浴在樂音中，除去心靈的煩憂。

院方盼望藉樂聲來撫慰患者身上的病痛、也讓心靈感到平靜，讓幸福充滿基隆醫院的每個角落，院長林慶豐於致詞時指出，「基隆醫院是基隆在地醫院，也是唯一的區域級公立醫院」，並且把照顧弱勢族群視為使命，也是在地基隆人的好厝邊。活動更邀請小愉兒基金會熊米屋愛心烘焙坊義賣手工餅乾、台灣基督長老教會山美教會等單位帶來原住民舞蹈、西班牙及倫巴舞、手鼓、陶笛等表演，為今年聖誕節帶來不一樣的聖誕氣息。

(中時 )