台中市政府運動局與中華民國迷你足球協會共同舉辦「城市幼兒園盃」台中潭子站，22日在潭子運動公園開踢，前副市長楊瓊櫻、中華民國迷你足球協會理事長房振昆、秘書長張武業，以及明年1月開始到德國參加賽事的臺中足球好手王義友也到場支持。

台中市前副市長楊瓊櫻表示，市府致力推廣兒童運動及足球運動風氣，今年辦理迷你足球、城市幼兒園盃迷你足球、迷你棒球等活動，市府將在全市29行政區舉辦各區的幼兒足球賽事，盼推動運動年齡向下扎根，首站在潭子運動公園熱鬧開踢，旁邊正在興建的潭子國民運動中心，也即將在109年完工，將為潭子區帶動運動熱潮。

台中市政府運動局長李昱叡也指出，透過遊戲為主的幼兒足球活動，使啟蒙階段兒童活動身體、學習運動家精神以及親子同樂，並以札根足球運動為目標，培養台灣足球界未來的小小種子，讓更多喜愛足球運動的小選手們，有更多發揮的舞台。根據體育署「i運動資訊平台」統計，台中市規律運動人口達到34％，等於3位市民就有1人有運動習慣，期許幼兒足球在未來蓬勃發展。

(中時 )