內埔國小廁所老舊損壞、管線漏水等情況相當嚴重。（立委洪慈庸辦公室提供／陳淑娥台中傳真）

台中市潭雅神后國中小出現設備老舊問題，立委洪慈庸23日邀集中央、地方相關單位，前往4區校園會勘，包括潭子國中操場跑道及籃球場設施、大雅國小冷氣電源設施、神岡國小視聽教室設施、內埔國小廁所設施等，協助力爭中央經費補助，以提供學生更完善就學環境。

洪慈庸上午邀集教育部國教署長彭富源、體育署副署長林哲宏、台中市政府教育局副局長劉火欽、市議員蕭隆澤、周永鴻等代表共同前往會勘，了解各校老舊設備現況。

洪慈庸指出，潭子國中校內操場跑道、籃球場塗層老舊損壞掉落，會勘後請校方盡速將設施改善計畫送至教育局，未來送中央也將全力協助，以及大雅國小冷氣電源設施、神岡國小視聽教室設施、內埔國小廁所設施等都將進一步來了解，此次會勘一併盤點選區需求邀集中央會勘，希望透過中央大力支持，協助地方政府經費不足部分。

潭子國中校長蔡玉玲說，校內操場跑道、籃球場超過30年未整修，PU跑道大片斑駁，影響學生體育訓練與安全，因落地緩衝不足，曾有每天訓練的體育班同學脛骨發炎。也是校友的蕭隆澤也為母校發聲，希望中央協助改善，讓學生能有安全的運動環境。

針對內埔國小廁所老舊損壞、管線漏水等情況相當嚴重，彭富源允諾將用今年結餘款以特急件處理，老舊廁所整修工程預計200萬元，市府配合款1至2成；大雅國小冷氣電源設施、神岡國小視聽教室設施等案，請學校盡速提送計畫，經評估程序後於明年編列相關預算。

洪慈庸表示，她相當關心校園設施與教育議題，過去3年多已成功爭取近4億元教育經費，改善校園校舍及硬體設備等相關工程，現仍持續積極履行立委職務責任。洪慈庸說，今天會勘各校許多設施多數都是30年前沿用至今，老舊缺乏整修，很難想像她國中小時就已在使用設備，現在孩子仍然在使用，所以希望協助孩子爭取設施與設備，讓他們在最好環境中成長。

(中時 )