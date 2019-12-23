帝國製糖廠經整建修復再利用，在台中市盧秀燕主持下，23日重新開幕。（馮惠宜攝）

台中市又多一處歷史建物重生！位台中東區、「帝國製糖廠台中營業所」歷經6年整建修復再利用，透過OT委外營運，23日盛大開幕，台中市長盧秀燕表示，市府以保存歷史文化記憶角度出發，活化建築，加上明年大智路將打通，相信此處「將成為全台歷史、商業、文化、生態景觀的重大區塊」。

盧秀燕說，東區是台中產業發展的重要基地，帝國製糖廠民國79年因產業重心移轉後停廠，長期荒廢閒置，市府為解決問題，透過都市計畫專案通盤檢討，調整土地使用，並以區段徵收進行整體開發，感謝歷任市長及民代努力，包括前市長胡志強103年規劃整修保存、立委黃國書協助登錄歷史建築、前市長林佳龍106年底以OT委託民間單位經營，歷經多方努力終於開幕。

盧秀燕說，糖廠周邊擁有寬廣景觀公園及水域環境，可供產業、藝文主題活動腹地，亦為東區很好的生態景觀遊憩新據點，再結合周邊湧泉公園、星泉湖、建國市場、秀泰影城、興建中的台中車站鐵道文化園區及規劃中的三井LaLaport購物商場，將成為結合生態、人文、商業機能的園區。

對於各界關心帝國製糖廠名稱，盧秀燕強調，的確有許多討論，有人認為帝國反映台灣曾被殖民，也有人認為應回歸歷史，她經過思考，認為「歷史就是歷史」，後代的人忠於歷史保持和諧，沒有仇恨、沒有意識型態，就是回歸歷史，這也是她對歷史的態度，因為決定恢復原來的名稱。

經發局長張峯源指出，館內約460坪空間，將規劃呈現台中產業的發展歷程，包含米糖產業、工具機、手工具、自行車與糕餅等相關產業歷史與文獻，更將引進台中市職人手作及青創業者，除提供歷史建築導覽解說，也提供餐飲服務，盼能藉此為舊市區帶來人潮、全新面貌及經濟體驗。

(中時 )