新竹市立動物園28日上午11點正式營運，園方將調整入出園大門。（陳育賢攝）

新竹市立動物園將於12月28日重新開園，市府預估28、29日開幕期間，每日將湧入超過5萬人潮，因此採取彈性分流措施，28日上午11點起開放民眾從2號門（大象門）入園，1號門（食品路側）出園，29日則從上午9點開放入場。

產發處指出，開幕當天調整入口為舊大門、2號門（大象門）入場，以吸納排隊人流都在新竹公園園區，以免影響交通。此外，為縮短遊客的購票時間，28、29日這兩天不分設籍縣市，外縣市12歲以下兒童也免費入園，12歲以上至65歲以下民眾收費50元，其餘免費。

為確保營運首日物力、人力整備妥當，並確保民眾排隊安全、交通接駁有序，28日開園時間調整為上午11點至傍晚5點；29日開園時間上午9點至傍晚5點，這兩天民眾需從麗池旁的2號門排隊購票或入場，從食品路的1號門出場。

園方也提醒並建議民眾，當天最好攜帶使用悠遊卡，因為2號入口（大象門）有設置悠遊卡專用通道，刷悠遊卡可免除購票的程序，縮減等候時間。

此外，12月30日為休園整備日，12月31日早上9點恢復正常營運。相關資訊可至新竹市立動物園網站查詢。

(中時 )