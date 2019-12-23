數位浪潮全面來襲，外貿協會台灣經貿網致力於提供台灣廠商接軌B2B電子商務，為國外買主搜尋台灣產品的首選平台。近日公布年度「標竿企業培育計畫」成果，在貿協助攻下，成功協力包括玖旺食品、世協電機、大亞電纜、三敏電機、嘉葳實業等台灣企業，達到專案期間海外自然搜尋流量成長4倍、成功使海外訂單成長2至3成的佳績。

今年邀集不同產業20家廠商參加，由貿協團隊及FETPO電商代營運專家林克威共同協助具實力之傳產中小企業進行數位行銷，透過6個月一對一深度諮詢，貿協引領廠商學習如何使用關鍵字，掌握更精準的客群。玖旺食品分享：「在數位時代的浪潮下，電商佔了一個重要角色，我們也因為這次計畫成功，擴大延攬數位行銷人才。」，做幫浦的三敏電機表示：「關鍵字真的很關鍵，我們也因此挖掘到許多潛在客戶！」。

數位商務處陳處長鈴君表示，網路時代擁有超高速傳播和聚眾特性，鼓勵廠商藉由操作媒體曝光來優化SEO排名，而廠商應用台灣經貿網的服務，將有助於增加口碑傳遞。尤其在社群行銷這塊，對於中小企業而言，會是觸及與管理買主的行銷利器。

台灣經貿網由經濟部國貿局委託營運，貿協除了致力於提供數位行銷資源與人才培育之外，更將觸角伸向國際，協助廠商串聯多個跨境電商平台前進市場。目前已與越南Tiki、印尼blibli、泰國Pchome Thai、印度Tradeindia、Amazon及ebay等電商龍頭啟動台灣廠商專屬計畫，擴及8大主要市場，並輔導近1000家廠商、累計28萬項商品以跨境電商的方式，成功插旗海外。

(時報資訊)