康和證券（6016）連2年參與單車環台公益勸募，由董事長鄭大宇號召4名同仁接力環島，且今年首度有女性同仁參與。今年行程於21日正式啟程，在15天的環島路程中，鄭大宇個人擔任最艱難的花東路段騎乘，將從南台灣繞行東海岸逆風北上。

由中華基督教救助協會舉辦的「1919愛走動—急難家庭救助計畫」單車環台公益勸募，車隊預計在15天內騎乘約1300公里、環台超過100個鄉鎮，探訪需要救助的弱勢家庭，同時藉由單車環島進行公益募款。

康和證鼓勵員工參與公益慈善社會關懷活動，每年提供同仁2天全薪公益假，鼓勵員工在工作之外，投入社會服務與慈善活動，形成企業文化。鄭大宇並率先投入身體力行，連2年號召同仁以單車環島模式參與公益活動。

為鍛鍊環島騎乘體力及建立良好團隊默契，康和證5名環島車隊成員從7月起與車隊其他隊員展開5個月的密集訓練。隊員們利用周末假日在自行車專用道、公路、山路練習騎乘，風雨無阻適應不同的氣候及路況，以期在年底的環島之行順利成功。

為激發更多愛心民眾響應支持，康和證不但全心投入為期15天的環島公益，更熱血參與在高雄與台北的2場大型陪騎活動，盼透過南北聯手騎乘來串連愛心。其中，21日在台北舉辦的大型陪騎，配合1919車隊於同天啟程環島，同步愛心陪騎17公里。

鄭大宇強調，單車環島只是康和公益關懷的開始，今年將關懷觸角延伸至獨居老人及原住民，先後捐款贊助台南普門仁愛之家及稻江商職青棒隊，未來將以更多具體行動支持公益慈善，善盡企業社會責任，並希望以具體行動感染更多人投入公益。

(時報資訊)