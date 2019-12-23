南韓總統文在寅23日前往大陸，出席陸日韓首腦會談。同日他先抵達北京，與大陸國家主席習近平會面。文在寅認為，無論香港事務還是涉及新疆的問題，都是中國的內政。

文在寅在北京人民大會堂與習近平舉行會談。文在寅在會上表示，朝美對話中斷、朝鮮半島緊張局勢升級等情況對韓陸兩國以及朝鮮都不利。文在寅稱希望兩國能進一步加強合作，把握難得機會取得積極成果。

文在寅祝賀中華人民共和國成立70周年。文在寅表示，今年對於韓、陸兩國是具有歷史意義的年份，韓陸關系取得重要進展。韓方希進一步擴大兩國經貿、文化、體育、環保等領域合作。

此外，韓方認為，無論香港事務還是涉及新疆的問題，都是中國的內政。韓陸兩國擁有悠久交往歷史和相通文化淵源，兩國是命運共同體。

習近平則表示，陸韓兩國共同促進地區和平穩定與繁榮，維護多邊主義及自由貿易體系，在多方面有着廣泛共識。兩國向來是緊密合作的好朋友，也是好伙伴。習近平強調，當今世界正面臨百年不遇之大變局，陸韓兩國應深化和發展戰略合作伙伴關係。

(中時 )