2019 年可說是可摺疊螢幕手機(foldable phone)元年，包含三星(Samsung)、華為(Huawei)、大陸廠商柔宇科技都分別推出了旗下首款可折疊螢幕手機。在下半年，摩托羅拉也復刻品牌旗下經典手機 Razr V3 ，推出可折疊螢幕款式「razr」，掀起討論浪潮。不僅如此，也延續了三星、華為可折疊螢幕手機的命運，緊急宣布延後上市，這巧合實在令人莞爾。

摩托羅拉可摺疊手機 razr 2019年11月中旬已正式發表

摩托羅拉旗下第一款可折疊螢幕手機 razr 在 11 月中旬正式發表，原定 12 月 26 日開放預購，2020 年 1 月 9 日在美國地區上市。就在預購時間點逼近之前，摩托羅拉緊急發出公告，宣布延後預購以及上市日期。不過原因並非像是三星或是華為的可折疊螢幕手機一樣，是因為產品品質或機構上的疑慮，而是供不應求。

摩托羅拉方面表示，自發表之後 razr 的市場反應就相當熱，超出了原本的預估。因此官方決定臨時延後預購以及上市日期，待備足足夠商品之後，再行推出。不過目前為止，摩托羅拉只有宣布延後推出，並沒有公布延後的預購日期以及上市日期為何時。

面對備貨量不足，摩托羅拉選擇的因應對策不同於一些手機廠，沒有採用類似飢餓行銷的方式，試圖營造手機熱銷的形象。反倒是選擇準備好足夠的商品量，要讓所有的消費者能夠幾乎同時拿到產品。可說為經典手機品牌摩托羅拉本身，再度打了一個正面的形象牌。

不同於三星 Galaxy Fold 以及華為 Mate X 這兩款可折疊螢幕手機，都是採用讓手機摺疊螢幕展開後能放大成為小平板的設計，摩托羅拉 razr 採用的是一塊展開後達 6.2 吋的 Flex View 螢幕( pOLED 材質，HD 解析度 2142 x 876p，比例 21:9 )，採上下摺疊的方式。手機底部上方有指紋感測器，底部則支援 USB Type-C 充電孔。razr 採用高通 Snapdragon 710 處理器，搭配 6GB RAM、128GB 儲存空間，電池為 2510 mAh。摺疊狀態下，razr 也搭配了 2.7 吋 Quick View 外螢幕(解析度 600 x 800，比例 4:3，是 gOLED 材質)，讓你在不需要展開手機螢幕，就可以完成瀏覽通知、播放音樂、自拍等任務。機身有防水奈米塗層，可以防水潑濺。

Motorola razr 有兩個鏡頭，主鏡頭是 1600 萬畫素(f/1.7，支援EIS 電子防手震、雷射自動對焦、雙 LED 閃燈)，前鏡頭則是 500 萬畫素(f/2.0，透過螢幕提供閃光燈效果)。razr 採用 eSIM，支援藍牙 5.0 以及 NFC，搭配 Android 9 Pie 系統。定價 1499 美元，約新台幣 46150 元，對比規格來說，也屬於一款相當昂貴的手機。

(中時電子報)