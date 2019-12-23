原在酒店上班的李女，涉嫌找來蕭男等人，向謝姓牙醫恐嚇取財。（中部打擊犯罪中心提供／黃國峰台中傳真）

原在酒店上班的李女，涉嫌找來蕭男等人，向謝姓牙醫恐嚇取財，中部打擊犯罪中心搜出，本票、和解書、空氣槍等證物。（中部打擊犯罪中心提供／黃國峰台中傳真）

愛到較慘死，在中部地區開業的55歲謝姓牙醫師，103年間在酒店認識了現年43歲，身材高挑，風姿綽約的李女，一愛不可自拔，交往期間李女私自購買二棟透天別墅，因無力繳貸款，而謝男則不願代繳，二人因而翻臉，李女於是找來蕭男等向他恐嚇共2千多萬元，刑事警察局中部打擊犯罪中心循線追查後，全案依組織犯罪恐嚇取財送辦。

刑警局偵查第六大隊第四隊長許忠彥指出，5年前謝姓牙醫師在朋友慫恿下到台中某知名酒店消費，認識了65年次，花名「小雲」的李女，小雲約170公分高，身材瘦瘦的卻有傲人胸圍，又會打扮，不久就讓已婚的謝姓牙醫，身陷溫柔鄉中，為讓李女從良，二人於是合組了房地產投資公司，不過二人投資意見不合，感情生變，李女未經謝男同意，於106年間，利用二人合組的公司扣繳憑單向銀行貸款，買了一棟約2千多萬的透天厝，此舉讓謝男不滿，但謝男仍然幫繳貸款。

108年間李女又未經謝男同意，重施故技在南區買了一棟價值2千多萬的房子，又再繳不起貸款，央求謝男代繳，這次謝男不依，而且氣得提分手，沒想到李女竟找來55歲的蕭男及49歲的魏男恐嚇謝男，指稱若不拿錢出來，要公佈他的這段不倫戀。

雙方約在泡沫紅茶店談判，蕭男恐嚇說他認識很多黑道大哥，如不從將到他診所舉牌，公佈不倫戀，魏男則直接到診所騷擾，嗆聲說「已經找到癌末的小弟，要對他不利」謝男心生畏懼，支付200萬現金及簽下960萬本票給蕭男，另開出840萬本票給李女，還簽下和解書。

警方掌握相關訊息後主動偵查，謝男一度擔心不倫戀曝光不想報案，經警方勸説後才配合，另警方也查出李女與裝修業者王男因裝修房子發生糾紛，李女第一棟房子花400萬請王男裝修，陸續已付了160萬，但該裝修部分卻被台中市政府認定為違建需拆除，李女竟將過錯推給王男，並耍賴不付尾款，王男於是告李女違約，李女一氣又找魏男恐嚇王男，得手20萬元並解除裝修合約。

警方清查不法獲利，現金200萬及已兌現的支票700萬及裝修王男20萬等共945萬元，全案詢後依違反組織犯罪防制條例及刑法恐嚇取財等罪嫌，移請台中地檢署偵辦後，蕭男以3萬元交保，其餘則請回。

(中時 )