府前元旦升旗交通管制圖（元旦升旗典禮委員會提供）

府前元旦升旗交通管制圖（元旦升旗典禮委員會提供）

府前元旦升旗交通管制圖（元旦升旗典禮委員會提供）

府前元旦升旗交通管制圖（元旦升旗典禮委員會提供）

2020元旦總統府升旗典禮表演，將由107年與108年全國中等學校熱舞大賽高中混合組冠軍南強工商和啟英高中熱舞暖場，主辦單位今天召開記者會，並邀請表演隊伍在總統府前廣場暖身演出，希望用學生的青春洋溢，帶給民眾新年滿滿的元氣。

109年元旦總統府升旗活動預計於1月1日凌晨 4點30分開放入場，凱道暖場表演於清晨5點開始，6點舉行升旗典禮。主辦單位今天公布活動交通管制及相關公告事項，提醒民眾參考。

主辦單位台灣扶輪人元旦升旗典禮委員會也邀請到國際交換學生舞獅、南強工商街舞團、啟英高中街舞團，今天先在總統府前廣場進行元旦當天的暖身表演活動。

啟英高中帶團老師連國勝表示，希望透過元旦升旗表演讓國人更認識青少年熱舞活動，一起為這群辛苦練習的年輕選手們加油。

出席記者會的另一隻隊伍是由扶輪社青少年交換計畫來台交互換的外國學生，在為期一年的交換體驗生活中也親身參與了台灣在地文化的舞龍舞獅、鼓陣、電音三太子的演練課程。

主辦單位表示，由外國學生帶來舞龍舞獅演出，傳遞團隊攜手合作的重要性，更鼓勵每個人成為文化交流的種子，將台灣的美好傳遞至世界各地。

(中時 )