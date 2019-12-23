苗栗縣國民黨立委候選人陳超明22日在竹南競總提出社福青年政見。（謝明俊攝）

苗栗縣國民黨立委候選人陳超明，22日上午在竹南競選總部發表社福、醫療、青年、教育政見，在社福醫療部分，首推0─6歲國家幫忙養，青年部分，讓苗栗青年在地紮根、創業、樂活，教育部分是持續爭取預算，完善各級學校軟硬體設施，陳超明自信的說，這20項政見是苗栗社會上需要解決的問題，他一定會逐步達成，讓苗栗成為年輕人安居樂業的好所在。

陳超明在本屆立委任內，為選區內各級學校爭取超過7億元經費，並修正兒少法，讓托嬰中心加裝攝影設備讓家長安心，所得稅法列入長照扣除額，科學園區應附設幼兒園及托嬰中心，鼓勵大專院校學子參與公共事務。陳超明表示，這都是苗栗需要的政策，就是要苗栗鄉親不論老小都能夠得到政府的照顧。

陳超明22日在竹南競總部公布未來政見共有20個項目，其中最重要的是，0─6歲國幫忙養、爭取提高祖父母補助5000元、逐年增高公立幼兒園及非營利幼兒園比例，減經家長負擔、爭取苗栗設立重症醫院，鄉親不用南北奔波、增加苗栗設置長照人力及平價長照機構，落實長照2．0、推動75歲以上長者免健保費。

陳超明強調，針對青年回鄉，希望能夠創造青年在地紮根、創業、樂活的環境，對於教育部分，持續爭取各級學校經費，重新檢討課綱，讓學子輕鬆學習、爭取經費補助電風扇及安裝冷氣等等。

(中時 )