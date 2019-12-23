剛結束住院醫師實習訓練，台灣世衛外交協會醫師姜冠宇，今（23日）對昨晚因在臉書貼出韓國瑜親吻寶寶照片與感染皰疹的嬰兒照片並列，遭到該嬰兒父親提告一事出面回應表示，自己目前還不考慮道歉「因為這樣會扭曲我的本意」，他強調，「不能親吻寶寶是基本常識」，任何一個具有專業背景的人都能傳遞正確知識。

國民黨總統候選人韓國瑜22日出席寶寶爬行比賽，頒獎過程韓抱起、親吻嬰兒頭部，嬰兒狂哭引發熱議。嬰兒父親王先生23日受訪澄清「我們不是韓粉、也沒有不同意韓市長抱女兒」、「女兒平常給媽媽以外的人抱都會哭」，並對網友將女兒跟感染皰疹的嬰兒照片並列表示憤怒，揚言對媒體、與醫生姜冠宇提告。

姜冠宇表示，自己發文動機，自己發文之前已看到很多網路討論這張新聞圖片，我想說醫療專業人士在人潮場合，要針對體弱的老年人抵抗力差的新生兒要有保護措施，但社會大眾很難做到，趁這個機會把正確知識傳遞給大眾。

過去貼文不同年齡層因為長輩親吻的導致生病的其他案例，他是基於衛教觀點傳遞給社會大眾沒有其他意圖。

針對提告部分，他表示，道歉是很慎重的事情，要和朋友、律師謹慎評估後再做，且這些圖片並未加工，且是過去新聞連結公開的圖片，不用過度反應。

至於有人質疑他是綠營網軍，他說自己常常對政府不好的地方都會批評，並不會針對藍綠，就像蘇貞昌之前生病還到處宣傳這樣很不健康。總統選票部分自己是傾向蔡英文，但政治政策如果執政黨有任何措施我也會批評。貼文時，並沒有特別針對藍綠。

姜冠宇並說，昨晚接到自稱家屬恐嚇電話，發文後晚上十一點多連續接到一直換電話號碼的電話，對方用很急促的口問說要告我，並說不會接受我的道歉，「讓我很害怕，心理負擔很大」。

他強調「公眾討論衛教為出發點，批評他人並非我的本意，但道歉反而會扭曲我的原意」。

外界質疑他沒有皮膚科背景，他表示，自子已經是內科醫師，雖然還在實習，但任何一個醫師或任何一個專業人員都有權益把衛教觀念發給社會大眾促進社會健康。

(中時 )