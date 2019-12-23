掃蕩地下通匯，高雄檢、警、調聯手合作偵破三起非法經營匯兌案件，不法業者利用旅行社、銀樓作為掩護，不法金額初估29億8290萬餘元。涉案被告依情節輕重、以5萬元至20萬元不等交保、限制住居或請回，全案依違反銀行法繼續偵辦。

11月7日，高雄地檢署指揮高雄市調查處、鳳山警分局至鳳山區搜索，查獲一間銀樓非法經營國內外匯兌業務，查扣存摺23本、匯款單、記事本等證物。

檢方查出，黃姓女子與李姓丈夫開立銀樓，從2013年起以銀樓為據點、向許姓友人借用帳戶供客戶匯款，每筆匯兌金收取手續費200元，初估非法匯款總金額8億4555萬餘元。訊後黃女、李男因涉嫌重大，均以10萬元交保，許男則被請回。

11月28日，高雄地檢署指揮高雄市調查處、刑事警察大隊至苓雅區搜索，查獲一家旅行社經營地下匯兌，查扣存摺3本、大陸銀行資料、記事本、隨身碟等證物。

檢方查出，陳姓女子經營旅行社，自2012年起以公司為據點，從事兩岸地下匯兌業務，每筆匯兌金收取手續費200元牟利，初估地下匯兌金額高達19億9070萬餘元。訊後陳女被認涉嫌重大，以5萬元交保。

12月10日，高雄地檢署指揮南部地區機動工作站至鳳山、左營、鼓山等地搜索，查獲洪姓、李姓、陳姓男子及洪姓女子四人非法經營兩岸地下匯兌業務，賺取匯差牟利。查扣存摺40本、提款卡6張、銀聯卡12張、U盾2個及現金70萬元、人民幣5000元等證物。

檢方查出，洪男、李男、洪女三人自2017年起非法經營兩岸地下匯兌業務，陳男則提供帳戶供匯兌，並依指示提領款項。初估非法匯款總金額1億4665萬餘元。訊後洪男、李男、洪女三人以5萬元至20萬元不等交保，陳男則諭知限制住居。

(中時 )