大千醫院通過急診照護、急性腦中風醫療等，獲衛福部評選為重度級急救責任醫院。（何冠嫻攝）

大千醫院獲衛福部評選，成為苗栗縣首家重度級急救責任醫院。（何冠嫻攝）

苗栗首家重度級急救責任醫院大千綜合醫院23日揭牌，苗栗縣長徐耀昌（左五）、立委徐志榮（右三）、議長鍾東錦（左四）致贈紅榜恭賀。（何冠嫻攝）

大千綜合醫院成為苗栗首家重度級急救責任醫院

苗栗市大千綜合醫院通過衛生福利部核定，成為縣內首家重度級急救責任醫院，挹注苗栗醫療資源， 23日衛福部長陳時中、苗栗縣長徐耀昌、徐志榮等人揭牌。陳時中肯定大千醫院能力，並呼籲民眾建栗在地醫療的信任、支持，健全地方醫院發展。

苗栗縣長期以來急重症醫療資源缺乏，民眾常需舟車勞頓到外縣市急診就醫，對於緊急醫療緩不濟急，經縣長徐耀昌、立委徐志榮等人多次爭取，大千醫院獲輔導成為「重度級急救責任醫院」。近日行政院衛生福利部公布大千綜合醫院通過「重度級急救責任醫院」評定，成為苗栗縣第一家重度急救責任醫院。

大千醫院通過急診照護、急性腦中風醫療、急性冠心症醫療、緊急外傷處置、高危險妊娠及新生兒照護、加護病房照護等6項章節，將提供24小時多專科團隊整合照護模式，讓急重症病人可即時獲得全方位醫療照顧。23日徐耀昌、陳時中、徐志榮、苗栗縣議會議長鍾東錦、立委候選人羅貴星、徐定禎、縣議員余文忠、鄭碧玉、孫素娥、黃月娥、林寶珠、張顧礫等人，到場祝賀見證苗栗醫療里程碑。

陳時中說明，醫院以規模大小分成醫學中心、區域、地區醫院、診所4種類型，但其中各類別急救中心的評鑑最為重要，因此要通過最高等級的重度級責任醫院評鑑實屬不易。他強調，醫院規模和醫療能力是不同概念，肯定大千醫院的能力，並呼籲民眾對在地醫療給予信任和支持，才能讓地方醫院健全發展。

徐耀昌表示，受限於大環境，大型醫院很難落腳苗栗，最終在縣府與苗栗立委的努力下爭取衛福部經費4年1億560萬元，輔導至少一家醫院在民國110年前成為「重度級急救責任醫院」，大千醫院不負眾望通過6項標準，未來縣民急救的黃金時間無須浪費在路程上。

大千醫院院長徐千剛指出，有感苗栗縣長期急重症醫療資源缺乏，5年來大千積極延攬醫學中心級醫師、購置急重症醫療設備、與林口長庚醫院合作，讓醫療品質達到全重度的評定標準，未來將持續為縣民把關健康，成為地方最信賴的健康守護者。

(中時 )