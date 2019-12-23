距離明年1月11日投票日，剩不到20天，藍綠陣營都在催票，而國民黨韓國瑜選前的最後3場大造勢，地點也陸續出爐，據悉， 29日(本周日)將在台中舉行萬人大造勢。

韓國瑜競選辦公室創意總監潘恆旭在臉書貼文表示，29日下午3點，將在台中市西屯區市政路與黎明路及龍富路口的大空地舉辦造勢活動。國民黨及韓陣營更喊出盼能號召出50萬人的大目標。屆時並為8位立委參選人輔選。在前立法院長王金平表態歸隊挺國民黨和韓國瑜後，可望更能展現團結氣勢。

韓國瑜陣營接下來將在2020年1月4日原定在新北市三重區水漾公園舉行的造勢已確定取消，改在台南「歸仁運動公園」舉行總統立委聯合造勢大會，9日將重回台北「凱道」舉行北部唯一一場大型造勢，重現韓國瑜參與總統初選時凱道造勢的盛況。10日「選前之夜」更選在高雄夢時代廣場舉行，爭取更多高雄人支持。

(中時電子報)