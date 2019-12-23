中華醫事科技大學師生今天扮演耶誕老人，分送鄰居繪本！有感於性別教育與、多元文化向下扎根！中華醫事科技大學大學社會責任實踐計畫幼保系鄭博真老師及師生團隊在耶誕前夕，贈送甫出版的多元文化與性別平等教育原創繪本《不愛穿裙子的美莉》、《愛穿裙子的阿旺》共30套給鄰近小學、幼兒園、圖書館和早療中心，希望這套淺顯易懂、圖文並茂的繪本能幫助小朋友建立文化及性別的多元認知。

「這是今年耶誕節分享給小朋友最棒的禮物！」中華醫大大學社會責任實踐計畫（USR）團隊耶誕送愛贈書儀式今天上午10時舉行，由曾信超校長與鄭博真老師親自將剛出版的多元文化與性別平等教育原創繪本《不愛穿裙子的美莉》、《愛穿裙子的阿旺》共30套，贈送給台南市南關線及西北淺山地區的國小、區圖書館、幼兒園與早療中心。

曾信超表示，中華醫大107-108年執行教育部大學社會責任實踐計畫，鄰近的南關線四區和白河、後壁、東山等西北淺山地區是重點實踐場域，因此，這次贈送的繪本也以這兩處重點場域的國小、幼兒園及區圖書館為主。

他說，這套繪本是幼兒園和小學實施性別平等教育很適用的補充教材，可以教導孩子尊重和接納和我們不同的人，讓更多教師、家長及孩子有機會閱讀，建立文化及性別的多元認知，突破文化與性別的偏見及刻板印象，

帶領師生團隊完成《不愛穿裙子的美莉》、《愛穿裙子的阿旺》繪本的鄭博真老師指出，台灣社會由不同族群組成，造就台灣的多元文化，近年來，隨著性別議題的被廣泛討論甚至進到政策領域，更加突顯性別教育和多元文化必須及早扎根，讓小朋友從小就建立正確的性別概念和對多元文化的認知，有助於社會的相互包容與和諧發展。

繪本以精彩繪圖和淺顯的文字來說明書中想要傳達的知識，是相當適合小朋友的讀本。中華醫大USR鄭博真師生團隊在完成繪本初稿後，委託嘖嘖平臺進行出版募資，透過群眾募資的方式募得13萬元，在台北大好文化發行人兼總編輯胡芳芳支持下，繪本順利於11月底出版發行，因著這份來自群眾募資的愛的循環，決定把首版繪本贈送給華醫USR重點實踐場域裡的國小、幼兒園和區圖書館。

胡芳芳認為，這２本原創性平繪本的出版，反應台灣社會的需求，並且讓老師及家長可以從小讓孩子就有性平意識，了解自己，尊重他人。

歸仁區仁愛幼兒園園長張淑伶代表受贈單位感謝中華醫大贈書並表示，這是今年耶誕節很棒的禮物，他們會善加利用、鼓勵小朋友多多閱讀，讓這套繪本充分發揮學習效益。

(中時 )