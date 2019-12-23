中美貿易戰引爆已持續近二年，全球經濟皆受影響，展望明年房市，永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，目前餘屋量仍處於高檔，加上使照新增供給，堆積大量交屋潮，預期2020年房市將進入新成屋與中古屋價格博弈、競爭階段。

葉凌棋說，根據內政部統計，今年1-10月全台建照量約12萬戶，若以前10月的量推估全年恐達14.4萬戶，將創24年來新高，甚至逼近1995年的14.57萬戶，以施工期2-3年推算，2021、2022年將出現超額供給，市場賣壓大。若以七大都會區來看，台中、台南2019年建照推估量恐創21年來新高，未來恐出現房市供需失衡的狀況，需警戒。

至於明年度房市景氣展望，2020年經濟持續走緩，經濟擴張仍有下行風險，中美貿易爭端恐成長期對抗，短時間內難有結果，影響全球經濟成長，仍是2020年最大變數。而國內新建待售餘屋、使照仍維持高檔，推估2019年全年建照恐高達14.4萬戶，創24年來新高，市場超額供給，將累計大量賣壓，不可不慎。此外，明年總統大選底定後，新內閣是否提出新的房市政策，將左右明年房市交易。葉凌棋說，貿易戰、超額供給、房市政策是影響2020年房市的三大變數。

葉凌棋說，國內經濟持續緩步復甦，同時有台商回流、轉單效應發酵，明年經濟前景值得期待，但明年有貿易戰、超額供給與房市政策三大變數，加上自住仍是市場主流，房價缺乏上漲動能，預期2020年房價呈「平盤震盪」格局。而交易量方面，明年房市變數多，買氣難有爆發性擴量，預估2020年交易量較今年「持平或小幅上升」，全年交易量約30-30.8萬棟之間，有望創六年來新高。

(時報資訊)