台積擺尾，台股指數12000點到手！上週除息後股價表現不佳的台積電(2330)終於在今天回神，穩住台股多頭信心，在台積電止跌反彈帶動下，今天台股指數以平高盤開出，由於外資進入聖誕節到新年長假期，盤面主流轉由投信及內資力挺的個股為主，中低價個股如：基勝-KY(8427)、台南-KY(5906)、愛地雅(8933)、金利(5383)、欣普羅(6560)、大東(1441)、榮群(8034)及菱生(2369)股價以漲停板作收，早盤強攻的散熱族群如：超眾(6230)、雙鴻(3324)只演了半場好戲，僅健策(3653)股價相對強勢，亞光(3019)盤中股價漲停未能鎖住，儘管股王—大立光(3008)弱勢收低，但在台積電擺尾收高下，台股指數順利站回12000點。

終場加權股價指數為12022.23點，上漲63.15點，成交量1116.39億元；OTC指數為147.05點，上漲0.13點，成交量267.55億元。

今日上市各類股以運輸類股表現最佳，上漲1.42%，其次是玻璃類股及半導體類股，分別上漲1.23%及1.16%，表現較差者為光電類股、橡膠類股及資訊服務類股，光電類股下跌1.52%、橡膠類股下跌1.15%、資訊服務類股下跌0.29%；上櫃部分，表現最佳為航運類股，上漲1.72%，表現最差為電子零組件類股，下跌0.61%。

就技術面來看，今天台股在上週五美股續強下，指數小幅開高，試圖再度挑戰12000點，不過大立光股價走弱，拖累多頭上攻腳步，終場上漲63.15點，以12022.23點作收，台股上週創高至12125.9點後拉回，未能站穩12000點，週K線留下逾160點長上引線，且上週五大盤呈現下跌出量的型態來看，上方的潛在賣壓不容小覷，由於目前大盤日KD由高檔反轉向下，且K值與D值皆位於80以上，屬相對高檔，短期走勢偏向修正，而MACD指標雖然位於0軸之上，但紅色柱狀體呈現收斂，顯示大盤上漲動能逐漸萎縮，不過，雖然目前台股指數跌破5日線，但10日線、月線及季線呈現上揚趨勢，下方將具一定支撐，預估台股指數短期休息整理後仍可望延續上攻動能。

台新中國通基金經理人魏永祥表示，台股在中美傳出簽訂第一次協議利多、美股持續創新高帶動下，近期指數衝破12000點，展望後市，由於2020年美台經濟溫和成長，台灣企業資本支出回升，2020年企業獲利重回成長軌道，衰退風險不大，此外，三大央行持續寬鬆，全球資金依舊充沛。就產業面分析，5G帶動零組件、材料等次產業出現升級需求，相關個股未來成長趨勢明確，另中國採購去美化使得台灣半導體產業受惠轉單效益，5G與去美化將使得台股企業獲利進入8個季度的成長循環，台股可望因5G與去美化出現評價提升效益(re-rating)，預期明年第一季前仍有高點可期，短線若遇較大回檔整理，可逢低布局績優成長股。

魏永祥指出，就盤勢分析，台股歷經3個月的連續漲勢後，12月在外資買方大多休假後，買盤應較前幾個月小，故預期權值股較無表現機會，反倒是中小型股在內資或法人年底作帳行情的需要下，易有表現機會，故預期12月台股仍是區間格局，以個股行情為主。選股方面，長期成長趨勢的5G、網通、半導體、生技等族群持續看好，另外，低基期的優質中小型股、蘋概股、轉機股等亦可列為選股方向。

復華傳家二號基金經理人游秋華表示，台股短線來到波段高檔，加上外資放假去，本週可能呈現量縮整理格局，不過中美貿易初步協議下月可望如期簽訂，美國及中國大陸經濟數據同現改善全球經濟景氣好轉可期，全球金融市場風險情緒保持穩定，加上半導體景氣落底回溫，有利企業獲利表現，使台股展望持續正向發展，若遇回檔可留意具業績題材個股。

(時報資訊)