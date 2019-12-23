《證交所》淨值低於標準，國泰日本正2、反1明年2月4日下市 15:062019/12/23 時報資訊 莊丙農 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台灣證券交易所表示，由國泰投信經理的「國泰日本ETF傘型證券投資信託基金之富時日本單日正向2倍證券投資信託基金（00658L）」暨「國泰日本ETF傘型證券投資信託基金之富時日本單日反向1倍證券投資信託基金（00659R）」受益憑證將自明年2月4日起終止上市。 主要由於該兩檔基金於今年12月10日均已達最近30個營業日淨資產價值平均值，低於1億元的終止信託契約標準，國泰投信向主管機關申請終止該兩檔信託基金信託契約並獲得核准。 (時報資訊) #證券 #基金 也許您會感興趣 推薦閱讀 國泰點燃希望火種 助青年飛揚向上 20:232019/12/19 財經 遠東航空：消費者信託基金可支付退票款 04:102019/12/20 產業．科技 合勤共生宅開幕 首例！合庫信託平台與民間業者合作 11:512019/12/20 財經 富邦證高層異動 傳史綱回任投信董座 15:372019/12/20 財經 台灣券商第一家 元大證登上Nasdaq電視牆 16:052019/12/20 財經 台中林酒店送暖！攜手家扶募助學紅包做公益 14:092019/12/21 生活 合庫信託機制 助攻健康共生宅 04:102019/12/23 產業特刊 群益證券看本周指數區間11,870-12,130點 08:582019/12/23 財經 康和證券單車接力環島公益 董座將挑戰花東行 09:562019/12/23 財經 凱基證「玩權放送」活動倒數 買權證抽大獎 11:592019/12/23 財經 財經熱門新聞 看衰台積電有理？ 天王分析師揭2大拋售危機點 - 財經 美國再對華為出殺招 台積電這製程躲不過？ - 財經 韓媒賤招黑台積電掉槍！美企CEO跳出來揭驚人真相 - 財經 除息前押20張…慘了？他爆買台積電驚天秘密 - 財經 突破高通、華為防線 聯發科5G大啖肥單 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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