台灣證券交易所表示，由國泰投信經理的「國泰日本ETF傘型證券投資信託基金之富時日本單日正向2倍證券投資信託基金（00658L）」暨「國泰日本ETF傘型證券投資信託基金之富時日本單日反向1倍證券投資信託基金（00659R）」受益憑證將自明年2月4日起終止上市。

主要由於該兩檔基金於今年12月10日均已達最近30個營業日淨資產價值平均值，低於1億元的終止信託契約標準，國泰投信向主管機關申請終止該兩檔信託基金信託契約並獲得核准。

(時報資訊)