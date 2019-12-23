帕金森病為成年人最常見的動作障礙疾病之一，約每一千人會有三人罹患此病，常見的症狀為手抖、四肢僵硬及動作緩慢。隨著時間推移，病徵會變嚴重，病患臉部無法呈現表情，步態會變成小碎步及重心前移易跌倒等，讓生活品質受到極大影響。雙和醫院神經內科醫師洪千岱表示，目前帕金森病的首選治療為左多巴等藥物，目的是為了補充腦部黑質神經細胞死亡後缺乏的多巴胺。大多數患者初期接受藥物治療症狀均能控制良好，部分患者在藥物治療數年後會產生嚴重的藥物波動及異動症，此種療效變差，此時就須求助外科手術「深部腦刺激手術」的治療方式。

目前健保已核准在特定情況下給付深部腦刺激手術所需的電池，大幅減少病患的負擔。帕金森病雖不像腦中風或癌症一樣危及生命，但嚴重影響病患生活品質。藥物治療初期效果雖好，但疾病中期服藥產生的副作用依然造成日常生活極大困擾。接受深部腦刺激手術搭配適度藥物治療，可以減少藥物的副作用及提升生活品質，擺脫顫抖的人生。

雙和醫院神經外科醫師羅偉倫表示，傳統立體定位手術精準度約在二到四毫米左右。誤差大多是來自於影像扭轉及定位裝置刻度變化。雙和醫院自107年引進勵羅莎(ROSA)手術機器人，是目前最精準的機器手臂，與其他機器手臂最大不同的是ROSA具有由電腦自動控制機器手臂來進行手術，完全是透過電腦精密控制，可達到 0.23mm的精準度，對於腦部手術的位置手術前計劃好，在手術中，不用開大刀，不需反覆調整傳統頭架，可以克服因為儀器本身及人為操作造成的誤差，提升手術的成功率，並且大幅縮短手術時間。

友信醫療集團行銷部副協理陳振洪亦說明，勵羅莎(ROSA)手術機器人，可提供六個可活動關節的機械手臂輔助手術系統，六向度機械手臂能精準將手術器械引導至規劃之手術部位，且提供穩定持械功能，適用於腦和脊椎手術，提升其術式的精準度，協助醫師能更安全且準確的進行手術，同時也幫助病患恢復健康及正常生活。

(時報資訊)