許多人一定都有過此經驗，在熟睡中突然夢到「墜落」的感覺，或是在以前學生時代，曾看過同學趴睡到一半，突然間抖動，甚至跌落桌椅。其實這不全是做噩夢導致，而是一種「入睡抽動」的現象，而這也跟個人的健康生活習慣有關。

據統計，超過7成的人都曾經「入睡抽動（Hypnic jerk）」過，《Hello醫生》對此指出，要解釋這現象實在眾說紛紜，有人認為「太晚運動」會提高入睡抽動的發生機率，因為運動會刺激肌肉變得緊繃，在入睡時便難以放鬆；也有另一說法指出，「壓力和咖啡因」除了是造成失眠的罪魁禍首，也可能會導致入睡抽動。

入睡抽動主要發生於睡眠週期的第一階段，此時人會處於半睡不醒狀態，卡在準備進入深度睡眠的交界。而入睡抽動的部位，可能單獨發生於腿部、手部，也可能有整個身體抽搐的情況。這症狀其實有點像「睡眠中止症」，有時並不會因為發生入睡抽動就將人喚醒，要藉由身旁的人觀察才能發現。但一般來說，會使人從夢中驚醒的入睡抽動，患者腦海中會產生模糊的「墜落」意象，有時伴隨著急促的呼吸、心跳或出汗，場景幾可亂真，導致這墜落感最終驚醒夢中人。

入睡抽動跟健康也有關聯，就如同失眠般，偶爾一次其實不必擔心，不過長期的入睡抽動，會導致個人的睡眠習慣不佳，間接會影響生活品質。因此建議可以從4個方向做起：

長期的入睡抽動，會導致個人的睡眠習慣不佳，間接會影響生活品質。（圖／Shutterstock）

●調整運動時間：晚睡可能導致入睡抽動，為了使身體放鬆好入眠，建議早上運動，可以改變睡眠品質。

●培養規律作息：有些人很喜歡還「睡眠債」，在平日睡很少，假日一次補回來，但這種機制並不會讓身體感到充分休息，常齊也可能使身體過度疲倦，產生睡眠問題。建議還是有規律的作息，讓身體養成生裡時鐘。

●夠「暗」得睡眠環境：已有研究指出，光線會影響人類的睡眠，在睡覺前，最好減少周遭光線，駛自己身體進入最舒適的睡眠狀態。

●睡前放輕鬆、勿焦慮：有些人習慣在睡前喝杯熱牛奶、打坐冥想、閱讀，或者放空，來進行全身的放鬆，大方向為「靜態為主」。另外，避免接觸藍光（如：划手機、回訊息），等褪黑激素分泌，就能好好睡個好夢了。

(中時電子報)