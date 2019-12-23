蔡英文過去曾親吻陳偉殷小兒子。（圖／翻攝蔡英文臉書）

賴清德出席活動也曾抱小孩。（圖片經虛化處理／翻攝賴清德臉書）

國民黨總統候選人韓國瑜，出席寶寶爬行比賽，因抱女嬰一事引發各界討論。今（23）日女嬰的父親澄清，當下並沒有不同意韓市長抱女兒，且參加比賽就是要拍照留念。其實，過去蔡英文、賴清德也都曾和小小孩有親密接觸，網友就提出疑問「是不是應該禁止政治人物再抱小孩？」

韓國瑜抱小孩意外引起風波，女嬰父親表示，雖然不是韓粉，但也沒有不同意韓市長抱女兒，當時韓國瑜是要頒獎給女兒，「參賽者怎麼可能不接受領獎？」參加比賽就是想留個紀念，何況韓國瑜不是流浪漢，也不是壞人，也說「女兒平常給媽媽以外的人抱，都會哭」。

過去，蔡英文出訪過境邁阿密時，台灣旅美左投陳偉殷一家人到飯店與蔡英文會面，當時蔡英文捧著陳偉殷小兒子的臉，親吻臉頰，被誇「溫馨」、「親民」。另外，蔡英文、賴清德出席活動時，也經常與小小孩互動，抱起小孩拍照，卻不像這次女嬰事件，引起軒然大波。

此事在PTT也引發討論，有網友替韓國瑜緩頰，表示討厭一個人時，他做什麼事都會覺得反感，韓黑就是標準例子，且現階段韓國瑜話題最高，所以討厭的聲音也相對的多，但嬰兒的抵抗力確實比較差，有些動作要盡量避免，除非有做好一定的清潔動作，尤其「嘴巴幾乎可以說是人體身上最髒的部位之一了。」

另外，也有網友整理出國內外政治人物擁抱、親吻嬰兒的照片，包括美國總統川普、蔡英文、賴清德、馬英九等。

該網友表示，「Baby Kissing」的說法源自美國，是一種政治人物為爭取公眾支持，而競相擁抱嬰兒或親吻嬰兒，來獲得新聞版面曝光，建立親民形象。不過，如果不是抱自己的小孩，可能發生傳染疾病，而錯誤的手法也可能導致小孩受傷，再加上小朋友會抗拒，「那是不是應該禁止政治人物再抱小孩，以免造成不良示範啊？」

(中時電子報)