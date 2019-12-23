氣象局長葉天降今日與立委陳素月下鄉彰化，視察去年3月動工的全國首座兼具教育功能的氣象站。（吳建輝攝）

氣象局長葉天降說，田中氣象站除了氣象監測，氣象資訊等服務外，還有防災預警、休閒及綠美化功能。（陳素月服務處提供／吳建輝彰化傳真）

占地600坪，總經費達3884萬的田中氣象站，除了提供氣象監測資訊外，館內規畫氣象及地震等靜態、動態展示，還有120度環型劇場及VR虛擬實境等設施，讓民眾可以透過互動學習，科普天氣知識。（吳建輝攝）

全國首座兼具教育功能的氣象站，去年3月在彰化田中高鐵特定區動工，今日氣象局長葉天降，與立委陳素月下鄉視察工程進度，氣象局簡報說明表示，目前田中氣象站已完成工程及設備的建置，預計明年1月開始進行觀測儀器裝置及測試，最快明年4到6月間就能啟用。

占地600坪，總經費達3884萬的田中氣象站，除了提供氣象監測資訊外，與傳統氣象站最大不同就是，田中氣象站是全國首座對外開放的氣象站，館內規畫氣象及地震等靜態、動態展示，還有120度環型劇場及VR虛擬實境等設施，讓民眾可以透過互動學習，科普天氣知識。

氣象局長葉天降表示，田中氣象站除了氣象監測，氣象資訊等服務外，還有防災預警、休閒及綠美化功能，未來展覽館內還有環景電影院、地球展示系統，未來透過互動影片及站內人員介紹，讓民眾更了解氣象、地震、海象、天文等知識。

陳素月說，彰化為全台第一農業大縣，以往都需要將資訊傳到梧棲氣象站分析後再傳回，為了提升氣象監測穩定與品質，去年爭取行政院同意，將梧棲氣象站遷至田中，而為保留原地貌，特別在氣象站北側建置無遮簷人行空間、綠廊，連貫整個八堡圳讓地形自然延伸。

(中時 )