基隆耶誕晚會於22日晚間登場，現場有17米高的LED耶誕樹以和煦的光芒，點亮基隆港灣，現場更有動人心弦的組曲，讓港邊的耶誕晚會，充滿暖意。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆提供）

基隆耶誕晚會於22日晚間登場，現場有17米高的LED耶誕樹以和煦的光芒，點亮基隆港灣，現場更有動人心弦的組曲，讓港邊的耶誕晚會，充滿暖意。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆提供）

基隆耶誕晚會於22日晚間登場，現場有17米高的LED耶誕樹以和煦的光芒，點亮基隆港灣，現場更有動人心弦的組曲，讓港邊的耶誕晚會，充滿暖意。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆提供）

市府教育處另外在23日上午，邀請老人長期照顧中心、幼兒園等百名長者、幼童，在市政府一樓大廳舉辦「2019點亮基隆！」的活動。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

市府教育處另外在23日上午，邀請老人長期照顧中心、幼兒園等百名長者、幼童，在市政府一樓大廳舉辦「2019點亮基隆！」的活動。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

市府教育處另外在23日上午，邀請老人長期照顧中心、幼兒園等百名長者、幼童，在市政府一樓大廳舉辦「2019點亮基隆！」的活動。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

市府教育處另外在23日上午，邀請老人長期照顧中心、幼兒園等百名長者、幼童，在市政府一樓大廳舉辦「2019點亮基隆！」的活動。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆耶誕晚會於22日晚間登場，現場有17米高的LED耶誕樹以和煦的光芒，點亮基隆港灣，現場更有動人心弦的組曲，讓港邊的耶誕晚會，充滿暖意，市長林右昌也現身會場，祝福大家聖誕佳節快樂，他現場細數指出，基隆市內的城際轉運站、豎梯多項建設動工及財政規模都非常穩建的在推動，並強調基隆市是最棒的海港城市。

市府教育處另外在23日上午，邀請老人長期照顧中心、幼兒園等百名長者、幼童，在市政府一樓大廳舉辦「2019點亮基隆！」的活動，現場數百名幼兒、長者由市長夫人吳秋英女士帶領，共同點亮市政府大廳的耶誕樹，象徵為基隆全體市民點亮希望。

吳秋英表示，感謝市府同仁這一年來為市民服務，照顧全市的老老幼幼，市民的大小事，都是市府關心的事，期盼新的一年，基隆市所有的市民與長者幼兒，都能夠健康順心，她也現場贈送長者與幼兒聖誕禮物，長者與幼兒們也接著到市府各樓層報佳音，分享平安聖誕小物，孩子用童言童語傳達滿滿的愛與祝福。

(中時 )