景氣趨緩，企業相繼啟動調整策略，力保營運動能，私募基金也伺機瞄準績優收購標的。德化工大廠巴斯夫宣布，21日與全球私募股權公司Lone Star的關係企業簽署巴斯夫化學建材事業部的收購協定，現金和無債務購買價格為31.7億歐元，預計在2020年第三季完成，並還須獲得相關主管機關批准。

巴斯夫全球約122,000名員工，2018年全球銷售額約630億歐元。其中，化學建材業務部約有7,000多名員工，在60多個國家設有生產基地和銷售辦公室，2018年銷售額約25億歐元。

Lone Star為一全球性私募股權公司，1995年至今已發行20支私募股權基金，承諾資本額總計約為850億美元；作為建築材料及相關行業的領先私募股權投資公司，Lone Star在歐洲和北美擁有強大的投資組合。

巴斯夫歐洲公司執行董事會成員、負責化學建材業務部的董善勵（Saori Dubourg）表示，我們的目標是為化學建材業務部找到一個可充分發揮其潛力的新家，在Lone Star管理下，化學建材業務團隊能夠以建築行業特有的模式專注於業務成長。

巴斯夫指出，該協議簽訂對集團的財務報告將產生直接影響；追溯自2019年1月1日起，化學建材業務部的銷售和收益不再計入巴斯夫集團的銷售額及息稅、折舊及攤銷前收益，及不計特殊項目的息稅前收益。

巴斯夫去年資料將因此重述（巴斯夫集團2018年銷售額重述為：602億歐元；2018年息稅、折舊及攤銷前收益重述為：89.7億歐元；不計特殊項目的息稅前收益重述為62.81億歐元）。在交易結束前，收益將在巴斯夫集團的稅後收益中單獨列報為「終止經營的稅後收益」。

(工商 )