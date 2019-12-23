澳洲野火在上週末奪走1條人命，並燒毀180棟房舍，今天炎熱氣溫下降，極端叢林野火也因此稍見緩和，但本週末前高溫將再來襲，消防人員為耶誕節過後可能惡化情況再作準備。

路透社報導，澳洲野火截至目前已造成6人喪生，在5個省分燒毀370萬公頃土地。

67歲民眾哈里森（Potter Steve Harrison）從雪梨附近一處野火倖存下來的唯一原因，是他在火焰來襲時躲進臨時打造的窯窟之中。

哈里森為保護在他在巴爾莫勒爾（Balmoral）的家產，昨天留了下來沒走，但當他改變主意準備離去，為時已晚，他告訴澳洲廣播公司：「我衝進卡車，但花園、車道、馬路都已起火，我無路可退。」

莫里森說他前一天替自己打造了一個棺材大小的窯窟，足以讓他爬進去避難。他說：「若沒想出這個備案，我有可能會死。我在這個小窯窟內準備了滅火器、一桶水、飲用水瓶和防火毯」。

新南威爾斯省省長貝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）表示，人口400、150戶住家的巴爾莫勒爾鎮幾乎全毀。

澳洲今年天氣乾熱，野火季提早到來，數個月前已經開始對抗野火。

新南威爾斯省有將近100起火勢。新南威爾斯省鄉村消防局（Rural Fire Service）今天表示，情況開始有所緩和。

但繼上週出現攝氏41度高溫後，澳洲氣象局預測，多個省分週末到來之前將再遇熱浪，南澳省（South Australia）首府阿得雷德市（Adelaide）氣溫將達攝氏39度；維多利亞省城市墨爾本預期也會有類似情況。

(中央社)