這周就是耶誕，緊接著跨年、華人農曆新年，計畫好去哪出遊呢？來馬來西亞走走吧！馬國的「單車城市漫遊」之旅、「觀光巴士」的低碳模式不但友善環境，且安排走訪精華景點！以吉隆坡為例，馬來西亞政府曾將重要景點以自行車道串連，有分為文化歷史路線、公園綠地路線；搭乘雙層觀光巴士可聽英文導覽，飽覽古蹟、賞美景、嚐美味都便利，歡迎大小朋友用環保的方式深度了這國家的美麗城市。

 文化歷史路線：以獨立廣場為中心，環繞多個百年歷史建築，融合歐式與東方特色的建築物及著名地標包含:「馬來西亞大笨鐘」之稱的蘇丹阿都沙末大廈、擁有百年歷史的吉隆坡城市展覽館等；更推薦前往當地市場逛逛，挖掘美食小吃、來杯冰涼飲料補充體力，更能感受當地人的滿滿朝氣！

想呼吸新鮮空氣，就騎著腳踏車沿著被稱為吉隆坡「城市之肺」的吉隆坡湖邊公園，也可以到湖畔划船，享受盎然綠意。（馬來西亞觀光局 提供）

此外，在2019年12月31日當天，吉隆坡獨立廣場也規劃一整天的跨年慶祝活動，以及2020馬來西亞旅遊年官方啟動儀式，旅客們可以把握這難得的時機，前來欣賞精彩的表演與文化體驗活動，製造難忘的跨年回憶。

想呼吸新鮮空氣，就騎著腳踏車沿著被稱為吉隆坡「城市之肺」的吉隆坡湖邊公園，也可以到湖畔划船，享受盎然綠意。（馬來西亞觀光局 提供）

 公園綠地路線：想要大口呼吸新鮮空氣，可騎向被稱為吉隆坡「城市之肺」的吉隆坡湖邊公園（Perdana Botanical Gardens）已有百年歷史，面積達91.6公傾、佔地遼闊，裡面劃分為鹿園、鳥園、蝴蝶園和各式花卉園區等，亦有東南亞最大、收藏七千多件文物的伊斯蘭藝術博物館，也能到湖畔划船、小憩片刻，享受盎然綠意。

馬來西亞力推城市深度觀光迎合現代人的旅遊趨勢與喜好，期盼台灣旅客能透過（左）、想深度體驗在地人文風光，吉隆坡自行車道串連歷史與大自然景點，可依照自身喜好選擇行程，用最自在的方式遊玩（右）。（馬來西亞觀光局 提供）

如果想要輕鬆點，也有不少城市單車旅遊業者，販售各種主題特色行程，由專業在地導遊帶著您透過單車輪軸踩踏之間，走訪在地文化歷史、黃昏與夜景之美、美食小吃等。可以依照自身的喜好選擇行程，用最自在的方式遊玩！

吉隆坡雙層觀光巴士，將精華景點分為「城市線」與「公園線」，可隨時上、下車並搭配車上即時英文解說導覽，欣賞60多個景點。（馬來西亞觀光局 提供）

此外，搭乘雙層觀光巴士飽覽城市風光也是不錯選擇。「吉隆坡HOP-ON HOP-OFF雙層觀光巴士」是遊客們的不二之選。將所有精華景點分成紅、綠兩色路線，設有26個停靠站，同樣分為「城市線」與「公園線」，只要購買24小時或48小時的票券，即可透過無遮蔽車頂並搭配即時英文解說導覽，欣賞60個以上的景點。

自由的在票券時限內隨時上、下車，包含購物中心、歷史古蹟、高樓地標、自然公園和美食市場等區域，想停留多久就多久，隨時可改變旅程計劃，最能好好享受旅行或在地特色！

(中時電子報)