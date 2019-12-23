保瑞(6472)與國內知名大藥廠簽訂新藥委託開發生產合作案。保瑞說，受託此案，是保瑞藥業自2018年收購美國Impax旗下益邦製藥後，積極拓展委託開發及生產(CDMO)業務的第一位在台客戶，也為台灣藥業國際化合作，寫下新的一頁。

保瑞說，現階段全球藥物市場競爭激烈、研發成本不斷提高，目前全球各大藥廠都面臨極大的經營壓力；因此在新藥開發過程中，有越來越多藥廠會採取專業分工的模式，CDMO藥品委託開發暨生產服務服務也就此形成。根據Business Insights統計，到2021年，全球每年CMO/CDMO市場需求量可望達到1025億美金，市場潛力相當可觀。

保瑞此次與國內藥廠委託開發生產合作案，此新藥為該藥廠自行研發的候選新藥，屬於505(b)(2)類別特殊藥物開發，欲應用於糖尿病適應症治療，目前，該新藥已經美國食品藥物管理局(FDA)審查，正在執行二期人體臨床試驗。

保瑞指出，與國內藥廠簽訂新藥合作案，主要是針對該新藥既有的臨床二期配方及製程進行優化，接著技轉至旗下的益邦製藥竹南廠進行符合GMP規格的放大生產及成品化驗，此階段生產合格的產品批次，將使用於第三期人體臨床試驗。若順利通過第三期人體臨床試驗並取得上市許可，益邦製藥竹南廠將可望成為該新藥的量產代工廠。

(時報資訊)