台中市府23日與台中市公寓大廈管理維護服務商業同業公會等民間團體簽署公寓大廈諮詢服務隊合作協議書。（盧金足攝）

公寓大廈問題繁雜，台中市公寓大廈諮詢服務隊從法規面與實務面提供專業免費諮詢服務。（盧金足攝）

台中市府23日與台中市公寓大廈管理維護服務商業同業公會等民間團體簽署公寓大廈諮詢服務隊合作協議書，由各團體推薦專業人員擔任志工提供免費諮詢，更與西屯區、北屯區、南屯區3區公所合作設置諮詢櫃台，擴大服務。

「台中市公寓大廈諮詢服務隊合作協議書」簽署儀式由盧秀燕與台中市公寓大廈管理維護服務商業同業公會理事長張達錩、台中市公寓大廈管理服務職業工會理事長涂國樑、台中市物業管理學會理事長柯貴勝、台中市物業管理協會理事長黃正德簽署。

台中市長盧秀燕表示，隨著社會型態改變，越來越多人住在公寓大廈，也因此難免有糾紛發生，市府自去年成立公寓大廈諮詢服務隊為民眾解答公寓大廈問題，今年擴大服務，勉勵諮詢師們秉持愛心、專業和熱提供服務促進社區和諧。

都市發展局長黃文彬指出，公寓大廈問題繁雜，台中市公寓大廈諮詢服務隊從法規面與實務面提供專業免費諮詢服務，社區管委會選任、管理費用修繕責任等，今年處理近600多件業務，另服務隊目前隊員77人，是公寓大廈諮詢領域志工人數最多的服務團隊。

(中時 )