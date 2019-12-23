新竹市載熙國小操場23日落成啟用，市長林智堅（右）也親自下場體驗。（陳育賢攝）

竹市首座國家級競走操場正式落成！新竹市載熙國小操場23日落成啟用，市府表示，過去載熙國小操場不只催生全國金牌選手，更讓台灣拿下國際競走比賽首面金牌，操場全新改造成國家級規格後，將為選手提供更安全專業的訓練場地。

市府教育處指出，新竹市的競走運動大約於2007年開始發展，發展之初客觀條件不佳，但在教練彭鎮達熱情指導下，新竹市競走隊於國內外的賽事都有很好的成績。

而載熙國小操場過去是新竹市競走隊主要練習場地，並培育了鄔惟喬、黃芷誼等全國金牌選手，可以說是新竹市競走金牌的搖籃，此次載熙國小操場因老舊、安全性不足等問題需進行整修，市府立即投入800萬，將其重塑成1座符合國家級規格的專業競走操場，用實際行動給予新竹市競走隊最大的支持。

即日起，載熙除了自家學生有了安全的新操場之外，也將提供新竹市包括光華國中、三民國中、培英國中、竹光國中、西門國小、清大附小等學校競走選手更好的訓練場地。

校長陳嚴坤指出，為讓載熙國小操場整建達最佳化，設計規畫以操場美學、空間配置最佳化及提升運動性為3大面向，因此打破舊操場邊緣的花台，擴展整體視野，配置適宜的運動球場及新設PU跑道，整體配色以美學角度出發，營造出學校即社區、社區即學校的氛圍，提升運動風氣與功能性，鼓勵全民一起來運動。

而市長林智堅昨天為新操場主持啟用儀式後，也親自與選手們體驗競走運動，他強調，市府已投入1.35億元改善各校操場與球場等體健設施，不只讓孩子更安全進行體育課，更讓喜歡運動的孩子，能發揮所長，站上世界舞台。

(中時 )