中央銀行公布11月全體銀行購置住宅款（房貸）餘額來到6兆9,414億元，建築貸款（土建融）餘額也增至1兆8,321億元，雙雙續創歷史新高紀錄，主要是第四季房市旺季效應，尤其土建融餘額年增率也 上衝至7.05％、創近4年新高。這麼高土建融餘額連創新高代表未來兩至三年新屋的推案量會大增，對中古屋市場尤其不利。

央行統計顯示，房貸餘額從去年2月以來已連續22個月創歷史新高，今年2月以來餘額年增率全部在4.5％以上的高水準，10月更是暌違6年半之後，首次衝破5.0％大關。

銀行業者對此數據看法為：這項指標，代表民眾踴躍購屋、建商也積極推案，顯示大部分民眾認為房市將溫和回溫。一般而言，銀行業對房市的看法一向保守，如果連 銀行也持樂觀態勢，代表房市是 趨好轉。

據內政部統計資料顯示，2019年前10個月的建築物開工數，住宅開工總樓板面積累積大約417萬多坪，這個數據也令民眾憂心目前住宅的供給量已過高，恐造成供過於求，不利房市後續走勢。尤其是中市屋市場，恐受最大影響，不是大幅降價，就是買氣低迷。

(中時電子報)