1名自稱作家的中國人今年8月到東京都千代田區的靖國神社，將墨汁灑在神社裝飾的圍幕上，被以侵入建築物和損壞器物罪嫌起訴，檢方求刑1年2個月的徒刑。東京地方法院23日宣判，判處1年2個月徒刑，緩刑3年。

53歲的胡大平8月19日下午闖入靖國神社，用裝了墨汁的保特瓶灑向神社正殿的白色圍幕上，還灑向油錢箱以及附近的參拜客，故被以損壞器物等罪名逮捕。

辯護律師以「他是為了向靖國神社抗議，是憲法所保障的表現行為」為由主張無罪。審判長石田壽一說明判決的理由指出，「那個布幕對神社而言是很重要的物品，由於有相當大的範圍被污損，大大侵害其財產權，造成相當於34萬日圓（約台幣9萬5千元）的損害。並不是表現的自由所允許的範圍內」。

靖國神社因合祀著第2次世界大戰時發動戰爭的甲級戰犯，而引起戰時遭日本侵略的國家民眾反感。

(中時電子報)