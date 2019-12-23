「校長為所欲為，教育部助紂為虐。」台南藝術大學約40位師生今天下午到教育部前陳情，他們指控校長詹景裕舉辦突襲式續任投票、非法解任行政主管及空降裙帶人事等，教育部還為他護航，實在太糊塗。

南藝大師生拿著「濫權枉法黑箱續任」的大布條，指控詹景裕人馬的十大怪現象，來凸顯高教品質管理的敗壞情形，對教育部強調的大學社會責任和高教深耕計畫，形成強力諷刺。

南藝大學生林秉君說，詹景裕在6月13日校務會務舉辦突襲式續任投票，當時學生代表未達法定人數、又不准師生旁聽、不准直播及錄音、追查試圖旁聽學生身分，最後通過續任案，但整個過程充滿黑箱。

林秉君表示，詹景裕又在6月18日無預警解除音像學院代理院長孫松榮及表態反對突襲式續任投票的總務長吳永毅，師生提出質疑，但學校卻拒絕出面與學生公開溝通。

南藝大材質創作與設計系助理教授龔義昭說，詹景裕急著通過自己的續任案，為了就是安插空降人事共11人，讓自己的同學、同學的老婆及學長學弟可以進來，詹景裕的人事裙帶圖，「宛如異形入侵南藝大」。

南藝大師生提出五點訴求：一、校長續任重新投票；二、調查音像學院收支疑案；三、停止裙帶治校；四、擴大學生及助理參與院務及校務會議；五、召開全校師生大會。

教育部高教司專門委員曾新元回應，詹景裕續任案及後續衍生的一些爭議，教育部一定會秉公處理，不會偏袒校方。教育部12月已組成專案小組對詹景裕所涉及的各項爭議進行調查，若他有涉及不法，會依法辦理。

曾新元說，詹景裕的任期到明年7月31日，南藝大校務會議雖然已通過他的續任案，但教育部還在審議中，尚未發下一任的聘書給他。教育部在調查完成後，預計在明年1月中旬會做最後決定。

(中時 )