基督教救助協會自2008年發起「鞋盒傳愛」，為「1919陪讀計畫」所資助的弱勢兒少募集聖誕禮物，12年來總計已送給超過7.8萬人次的孩子。（基督教救助協會提供／林良齊台北傳真）

基督教救助協會自2008年發起「鞋盒傳愛」，為「1919陪讀計畫」所資助的弱勢兒少募集聖誕禮物，12年來總計已送給超過7.8萬人次的孩子。（基督教救助協會提供／林良齊台北傳真）

基督教救助協會自2008年發起「鞋盒傳愛」，為「1919陪讀計畫」所資助的弱勢兒少募集聖誕禮物，12年來總計已送給超過7.8萬人次的孩子。（基督教救助協會提供／林良齊台北傳真）

基督教救助協會自2008年發起「鞋盒傳愛」，為「1919陪讀計畫」所資助的弱勢兒少募集聖誕禮物，12年來總計已送給超過7.8萬人次的孩子。（基督教救助協會提供／林良齊台北傳真）

基督教救助協會自2008年發起「鞋盒傳愛」，為「1919陪讀計畫」所資助的弱勢兒少募集聖誕禮物，12年來總計已送給超過7.8萬人次的孩子。而今年所募集的聖誕鞋盒，從聖誕節前一周開始發送，總共有7392個孩子受益。

台南神召1919陪讀班老師柯志賢表示，孩子們其實不一定要什麼貴重的禮物，單單禮物盒裡的一個小小修正帶，就會讓孩子高興半天，因為修正帶是不可或缺的文具，但價格高、消耗快，來自弱勢家庭的孩子根本沒能力買，常今天向這個同學借，明天再向另一個借。

今年「鞋盒傳愛」一共有30個企業團體參加，其中9個還特別親送到12個陪讀班。自2014年就參與的遠東航空公司，6年來共捐出了2772份禮物。在傳出停飛前一天，還親送禮物到桃園三安1919陪讀班。

自2008年起就與救助協會共同發起「鞋盒傳愛」的安聯投信，今年持續捐贈了1149份禮物。並於12月18日下午，由企業志工們裝扮成各種造型的聖誕老人，探訪基隆的聖司提反1919陪讀班；已連續參與4年、募集2874份禮物的遠雄基金會。18日兵分三路，分別前往淡水毘努伊勒、楊梅宣聖，及花蓮美崙神召等3個陪讀班。

基督教救助協會秘書長夏忠堅表示，感謝多個團體參與今年「鞋盒傳愛」，讓弱勢家庭的孩子也能感受到被看重、被關心的喜樂；救助協會自2004年發起1919陪讀計畫，15年來已資助超過4.6萬人次的弱勢家庭孩子。108學年度將持續資助3000個孩子，讓他們能免費接受課輔、品格教育、才藝訓練，及營養晚餐，總經費高達6千萬元。

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(中時 )