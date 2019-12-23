總統立委大選剩下20多天，副總統候選人賴清德持續勤跑基層，今下午來到北市第八選區（文山、南中正）與立委候選人阮昭雄一同到寶藏巖參拜，包含議員李慶元、王閔生等人，都來到現場助陣。對手賴士葆也利用清早的時間，帶著聖誕帽到羅斯福路口向上班的選民拜票，競總團隊也團結高舉旗幟，吸引民眾目光。
賴清德被問到國民黨總統候選人韓國瑜昨出席新北第二選區活動，被質疑不顧小嬰兒哭，還親了小娃娃，同樣是醫生出身的賴清德不以為然的反問記者兩次，「這有什麼問題嗎？」相反的，阮昭雄則批評韓，「邏輯異於常人，寶寶當下哭了，應該要先找到他的爸媽，安撫情緒而不是作秀。」
賴清德說，這次的目標是讓總統蔡英文連任、立委過半，有信心但還是要小心，會一直打拚到最後一刻勝利為止，並指出票還沒開出來，誰都不能預測結果，因此要很小心。
阮昭雄指出，寶藏巖有豐富的文化資源，會思考如何結合寶藏巖、公館商圈和台灣大學，會結合中央和地方合作，讓這裡變成創生的基地，吸引更多的國際觀光客，未來進入國會也會將此形塑成「台大綠廊」。
另外，賴清德面對記者追問前總統馬英九說，蔡英文連任電費會漲5成，被經濟部說是造謠，賴稱，馬英九當總統也不一定能掌握部會各項細節，在選舉時想要得到選舉政治利益，偶爾會講不是事實的話可以理解，但各部會都會清楚澄清，盼國人能接受最正確的訊息，做出最好的判斷。
(中時 )
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