副總統候選人賴清德與第八選區立委候選人阮昭雄一同到寶藏巖參拜。（游念育攝）

國民黨立委候選人賴士葆則利用清早時間，向上班的選民拜票。（賴士葆競總提供／游念育台北傳真）

總統立委大選剩下20多天，副總統候選人賴清德持續勤跑基層，今下午來到北市第八選區（文山、南中正）與立委候選人阮昭雄一同到寶藏巖參拜，包含議員李慶元、王閔生等人，都來到現場助陣。對手賴士葆也利用清早的時間，帶著聖誕帽到羅斯福路口向上班的選民拜票，競總團隊也團結高舉旗幟，吸引民眾目光。

賴清德被問到國民黨總統候選人韓國瑜昨出席新北第二選區活動，被質疑不顧小嬰兒哭，還親了小娃娃，同樣是醫生出身的賴清德不以為然的反問記者兩次，「這有什麼問題嗎？」相反的，阮昭雄則批評韓，「邏輯異於常人，寶寶當下哭了，應該要先找到他的爸媽，安撫情緒而不是作秀。」

賴清德說，這次的目標是讓總統蔡英文連任、立委過半，有信心但還是要小心，會一直打拚到最後一刻勝利為止，並指出票還沒開出來，誰都不能預測結果，因此要很小心。

阮昭雄指出，寶藏巖有豐富的文化資源，會思考如何結合寶藏巖、公館商圈和台灣大學，會結合中央和地方合作，讓這裡變成創生的基地，吸引更多的國際觀光客，未來進入國會也會將此形塑成「台大綠廊」。

另外，賴清德面對記者追問前總統馬英九說，蔡英文連任電費會漲5成，被經濟部說是造謠，賴稱，馬英九當總統也不一定能掌握部會各項細節，在選舉時想要得到選舉政治利益，偶爾會講不是事實的話可以理解，但各部會都會清楚澄清，盼國人能接受最正確的訊息，做出最好的判斷。

民進黨副總統候選人賴清德今日陪同台北市文山區立委參選人阮昭雄前往寶藏巖參拜。（趙雙傑攝）

民進黨副總統候選人賴清德今日陪同台北市文山區立委參選人阮昭雄前往寶藏巖參拜。（趙雙傑攝）

賴清德受訪。（趙雙傑攝）

(中時 )