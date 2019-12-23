證券金融機構為響應政府推動企業社會責任、落實關懷社會及支持公益慈善活動，7家證券金融周邊機構，今（108）年共同辦理「金融有愛，關懷弱勢學生」校園公益捐贈，透過捐贈「教育部─教育儲蓄專戶」，扶助高中、國中、國小等經濟弱勢學生就學之基本需求，全年共計捐贈3,665萬元，惠及全國20縣市、286所學校及6,823名學生。

為照顧經濟弱勢、家庭突遭變故學生，教育部成立「教育儲蓄專戶」，希望藉由長期公開透明的民間捐款機制，讓學生能免除經濟因素造成之困難，達成教育機會均等目標。由證交所發起，結合期交所、集保結算所、櫃買中心、聯合徵信中心、財金資訊公司及台灣網路認證公司等共7家證券金融周邊機構，共同辦理「金融有愛，關懷弱勢學生」校園公益捐贈。

證交所表示，前述7家證券金融周邊機構，自107年起即透過捐贈「教育儲蓄專戶」，提供經濟弱勢學生用餐、課後照顧、書籍、交通、住宿、學雜及醫療費用等各項完成學業必要項目之補助，累計捐贈金額5,489萬元，扶助逾1萬名學生。

證交所指出，明（109）年，證券金融周邊機構仍將繼續深耕校園公益，賡續辦理校園公益捐贈案，除希冀彌平該平台資金需求缺口，更期望能產生正面回饋，讓更多有需求的學校願意至該平台申請補助，亦帶動起其他具共同理念之企業，一起發揮愛心，加入扶助校園弱勢學生的行列，為社會盡一份心力，善盡企業社會責任，也藉由此項活動的栽培與關心，讓學生擁有更好的人生。

(工商 )