針對本月21日在高雄分別有挺韓和罷韓遊行，韓國瑜競選辦公室總發言人王淺秋今天接受廣播專訪，表示21日的兩場遊行如同完成台灣民主大事，創造民主素養高峰。王淺秋也「爆料」，韓國瑜將於元旦將在台南升旗，同時替立委候選人洪秀柱與不分區立委候選人謝龍介助攻。

王淺秋說明挺韓遊行訴求是開心上街，「本來就不是要把這個活動做到很晚」，並非提前結束；至於罷韓遊行陣營出現醜化韓國瑜的立牌、讓韓國瑜的人像被踐踏一事，王淺秋嚴肅質問「不斷用議題操作方式，這樣是民主」？罷韓遊行主辦單位公布遊行參與人數為50萬，引發以「遮羞布」誇大參與人數的爭議，王淺秋還原收到的部份照片，確實布條下沒有站人。

她表示，依照遊行路線，罷韓陣營必須從遊行起點文化中心到高鐵站牌，才可能對站得下對外宣稱的50萬人。王淺秋認為，依照罷韓遊行的路線面積，最多只能容得下15萬人；雖然她認為無須吹牛「膨風」人數，但仍予以尊重。

對於12月23日將舉行第二場總統政見發表會，韓妻李佳芬是否會出席，如同周美青伴隨馬英九出席政見會？王淺秋認為「韓國瑜選舉方式一向都不是傳統」，她表示當天出席者「目前以現場最需要的『武器』、『子彈』為主」，李佳芬是否到場，尚待內部研究。至於韓國瑜會不會在喊出中華民國萬歲？王淺秋雖表示尚未與韓國瑜確認講稿，但她也反問「我們不都是中華民國國民嗎」？

被指造勢活動不夠密集，王淺秋回應韓國瑜則不希望過度動員，她分享收到支持者要求要有造勢活動，稱支持者將挺韓是為嘉年華，「由下而上的力量才真的很神奇」。王淺秋透露韓國於元旦將在台南升旗，同時替洪秀柱與謝龍介助攻。

(中時 )