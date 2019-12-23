中壢警分局製作新年月曆祝賀大家新年快樂。（中壢警分局提供／呂筱蟬桃園傳真）

再一個月就是農曆新年到來，中壢警分局有別坊間流行的猛男美女月曆，以「壢警情」為主題，真實記錄了一整年來分局同仁在執行治安維護、交通順暢及提供民眾熱心服務上所留存的影像，來製作中壢警分局109年新年月曆，一推出即深獲好評。

分局長劉印宮表示，此次也是中壢警分局第一次製作新年月曆，內容係以記錄同仁日常生活點滴來做為主題，「壢警情」中的「情」更是代表對於中壢鄉親們的一份情，也是對於警察工作的一份「情」，希望藉此讓同仁回首即將過去的108年外，在明年也繼續堅守崗位。

此次月曆12個主題，分別為「警察新式制服」、「自強所落成啟用」、「國慶勤務圓滿成功」、「尋獲走失幼童」、「復古警察裝」、「長者指紋建檔」、「警消金牌在中壢」、「警大校長關懷實習生」、「交通秩序維護」、「最佳反賄選大使-伊正」、「小小警察營」及「CSI鑑識英雄」呈現出中壢警分局同仁於108年一年內的各項重要記事。

劉印宮表示，本次製作月曆目的是肯定108年同仁們的辛勞，未來109年壢警同仁們更抱持高度工作熱情，繼續在中壢地區的治安、交通及為民服務上再創佳績。此外也因應西洋聖誕節到來，應景在分局大門口及青埔派出所擺設充滿警察元素裝飾的聖誕樹，希望同仁在忙碌之餘也能感受過節氣氛，迎接新一年的到來。

(中時 )