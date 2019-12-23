永信社會福利基金會23日舉辦失智爺奶藝術展，由執行長趙明明主持開幕儀式。（陳淑娥攝）

黃建銘陪伴著失智阿嬤，呼籲不要用責備行為，多點愛心及耐心來照料老人家。（陳淑娥攝）

永信社會福利基金會23日舉辦失智爺奶藝術展，50餘件作品呈現長者1年來的心血，其中，黃阿嬤的孫子黃建銘分享說，奶奶這一年來有失智情況，月前送到這邊來，生活過得很充實，專業照料令他很放心。永信執行長趙明明表示，當失智長者面對藝術，創作讓他們穩定情緒，更是找回了樂趣與自信。

永信社會福利基金會在清水區巴布拉咖啡館舉辦用愛繪「話」－失智爺奶藝術展，由永信心佳家屋、小規模多機能、日間照顧失智長者，歷經1年共融藝術創作，完成以衍紙藝術、環保素材手工藝、種子彩繪、戶外寫生畫作等50餘件作品為展覽主軸。

趙明明表示，當失智長者面對藝術，從一開始的「迷茫」，而不知所措想起身離開，近1年的練習，他們的情緒漸漸穩定下來，臉上開始洋溢笑容，拿起畫筆或體驗材料，反倒成了一個再也自然不過的動作。

永信社會福利基金會23日舉辦失智爺奶藝術展，50餘件作品訴說著長者的心境。（陳淑娥攝）

黃阿嬤的孫子黃建銘分享說，阿嬤這一年來失智，家人的照料千缺周全，阿嬤擔心被罵，每天活在恐懼中，每個人都會年老，雖然老人家失智後常忘東忘西，但不代表她都不懂，同住的家屬千萬不要光責備，要用愛心及耐心來照顧長者。

照務員小茜說，她們帶著長者到鰲峰山寫生，謝爺爺遲遲不動筆，她索性幫忙畫了幾筆，爺爺竟幫忙扶畫板且靜靜看著她，她突然了解到，大家都把長者侷限在框架裡，其實他們有時只想有人陪伴，哪怕只是聊聊天、看看風景就滿足了。

永信社會福利基金會23日舉辦失智爺奶藝術展，50餘件作品訴說著長者的心境。（陳淑娥攝）

永信社會福利基金會23日舉辦失智爺奶藝術展，以種子素材彩繪完成台灣地圖極具特色。（陳淑娥攝）

(中時 )