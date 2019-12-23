冬天來了，涼涼的風吹起來很舒服，而冬天也是許多海鮮美味的時刻！近年來食材安全及地產地消觀念逐漸受到重視，新北市優質水產品「貢寮鲍」生長在貢寮天然海域，採收後直接送到在地餐廳烹調，歡迎大家響應在地消費，到貢寮在地餐廳享用最新鮮美味的貢寮鮑特色料理！

黑白毛小吃的五味九孔。（圖取自新北市漁業處官網）

新北市政府為推廣在貢寮區天然海域養殖、吃海菜長大的「九孔」及「黑盤鮑」，建立「貢寮鮑」品牌，並輔導業者自主管理取得產銷履歷或生產追溯認證，提供消費者辨識，是安心在地的絕佳食材。

海洋牧場現烤新鮮貢寮鮑。（圖取自新北市漁業處官網）

每年11月至翌年2月正值貢寮鮑產季，價格平實且肉質Q彈，在地有許多餐廳推出貢寮鮑特色料理，像是新港海鮮的清蒸蠔油鮑魚、黑白毛小吃的五味九孔、富士海鮮餐廳的麻油貢寮鮑、嘉邑海鮮小館的破布子蒸貢寮鮑及龍蝦大王的塔香九孔鮑等。

福容大飯店福隆貝悅店的貢寮鮑海味滷肉飯。（圖取自新北市漁業處官網）

另在地著名的福容大飯店福隆貝悅店也推出別具地方特色的貢寮鮑海味滷肉飯，滷肉飯加上新鮮貢寮鮑丁，增添了Q彈口感及鮮甜海味，歡迎大家到貢寮品嚐最美味的貢寮鮑料理。

嘉邑海鮮小館的破布子蒸貢寮鮑。（取自貢寮鮑官網）

貢寮地區也有許多由貢寮鮑養殖業者開設的景觀餐廳，擁有絕佳觀海視野，在餐廳還能品嚐到新鮮現撈的貢寮鮑，像是「海洋牧場」及「靠海生活」皆能品嚐到現烤貢寮鮑及各式貢料鮑特色餐點，歡迎大家到此觀海品嚐美食，享受愜意生活。

(中時電子報)