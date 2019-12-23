大陸網路巨頭騰訊已經成為當地最知名的投資機構之一，但在2019年騰訊大幅減少投資力度，投資金額按年降低逾5成，投資交易案件減少約33％。

鳳凰科技引述IT桔子數據統計，騰訊2019年在全球完成108起投資交易，較2018年162起下降33％。金額方面騰訊投資共計人民幣（下同）343億元，還不到2018年727億元的一半。

2019年初時，騰訊總裁劉熾平曾表示，經歷在2018年的投資大增長後，騰訊投資業務一下從火熱的夏季跌至寒冬。認為短期內騰訊在2019年將面臨更大挑戰，但他當時也強調騰訊不會降低投資水平。而騰訊首席策略官米歇爾（James Mitchell）2019年8月指出，騰訊2019上半年投資明顯放緩，較2018年更加謹慎。

騰訊2019年投資對象涵蓋醫療健康、金融和電商領域，其中企業服務占到投資的20％，反映出公司從去年開始向工業互聯網傾斜的趨勢。海外方面，騰訊投資印度數字銀行NiYO，也瞄準醫療健康和企業服務等標的。主業務遊戲、社交娛樂方面，騰訊2019年投有直播平台小象互娛、美國社交新聞一哥Reddit。

報導引述市調機構Aequitas Research分析師Ming Lu說法，其他網路巨頭年內也為降低成本而減少投資，不過騰訊料是因為遊戲監管的影響，減少投資。

報導稱，當前大陸總體投資力度也呈現減少趨勢，今年1月至11月中旬，大陸企業在逾2,047起交易中融資356億美元，較年同期的2795起、934億美元大幅縮水。

(工商 )