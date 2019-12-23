2019年，各地央行釋出鴿派訊號，提高了市場流動性，推動股債市雙雙走強。然而富達國際則提警告，目前市場環境充滿樂觀氣氛，然投資人反而應更加審慎和警惕，但可以留意三大資產類別。

富達國際多重資產基金經理人George Efstathopoulos表示，隨著財政刺激措施的效果減退，美國經濟成長放緩的跡象日益明顯；雖然勞工和消費數據仍然穩健，但製造業轉弱的趨勢已逐漸浮現。此外，大陸的穩增長政策著力解決國內結構性問題，溢出效應不大，所以不能指望大陸解決全球問題。

展望2020年，George Efstathopoulos認為，投資人應審慎尋求多元化的增長和收益機會，投資部署方面，可關注以下三大資產類別：

一、防禦型資產─在經濟周期後段，投資人若希望提升組合的穩健度，應投資於一籃子防禦型資產，如黃金、日圓及通膨連結債券等。此外，投資人亦可考慮在風險偏好及專業程度允許的情況下，投資於波動性策略，這可在市場氣氛轉差及波幅上升時發揮避險作用。二、新興市場本幣債券及亞洲高收益債券─投資人可留意新興市場本幣債券，因新興市場國家貨幣政策寬鬆、通膨偏低及經常性項目和匯率相對穩定，有助投資人獲得穩健的收益機會。高收益債券方面，雖然今年回報不俗，但鑑於信用利差已大幅縮窄，富達國際對於高收益債券整體看法更趨審慎，而傾向相對看好整體信用評級高於美國高收益債、風險收益比更具吸引力的亞洲高收益債券。

第三類是成長型股票─投資人應審慎選股以挖掘增長機會。值得一提的是，儘管能源股、MLP（Master Limited Partnerships；業主有限合夥）、部份金融股及優質亞股等成長型股票可提供不俗的投資機會，但投資人在選擇這些資產時，應密切留意企業資產負債表、市場估值和配息率等重要指標以提升安全邊際。

(工商 )